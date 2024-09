Românii vor fi taxați de la anul pentru creșterea deficitului bugetar

Executivul a operat săptămâna trecută prima rectificare bugetară din acest an. Bugetul pentru acest an a fost construit iniţial pe un deficit bugetar de 5% din PIB, dar acum Guvernul a majorat deficitul bugetului general consolidat la 6,94% din PIB, în creştere cu 1,94 de puncte procentuale faţă de programul iniţial. „Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 42.670,6 milioane de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 60.106,3 milioane de lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash este 122.825,5 milioane de lei”, se arată în hotărârea adoptată de Guvern.

Anii electorali duc la derapaje fiscale

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, a declarat că s-a ajuns la creșterea deficitului bugetar din cauza „derapajelor fiscale din anii electorali”, iar „aşa ceva nu se întâmplă nicăieri în lumea civilizată”. Prezent la o emisiune la Digi 24, el a spus: „De fiecare dată, în prag de alegeri, deficitul bugetar al României creşte. Creşte, şi creşte mult. Nu se întâmplă nicăieri în lume aşa ceva, sau, mă rog, în lumea civilizată! Nicăieri nu întâmpini, în an electoral, o explozie a cheltuielilor bugetare. Se produc mici derapaje, se produc mici alunecări, dar nu derapaje de această amploare, cum se întâmplă la noi de fiecare dată. Şi întrebarea pe care mi-am pus-o este: de ce? Păi, cred că răspunsul este: lipsa de cultură economică a electoratului, până la urmă, care nu realizează cât de serioasă este situaţia la care putem ajunge ca urmare a derapajelor fiscale din anii electorali şi această situaţie îi face pe politicieni să fie foarte generoşi”.

„Vine un moment în care orice facem trebuie plătit. La anul va trebui să plătim. Din 2025 începem să plătim. Întrebarea care se pune este dacă vom reuși să o facem într-o manieră onorabilă, adică să avem o scădere de deficit care să fie crezută de piețe fără să bulverseze economia. Asta este marea problemă”. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu

Deficitul de încasare la TVA este de 36%. Mai mult de o treime din TVA-ul care ar trebui să fie plătit în România nu ajunge niciodată la buget. Media Uniunii Europene este undeva pe la 5%, noi suntem la 36%, potrivit lui Eugen Rădulescu.

Cum pot crește veniturile statului

În opinia consilierului guvernatorului BNR, veniturile bugetului de stat trebuie să crească, iar acest lucru se poate face în trei moduri:

- impozitelor care trebuie să fie plătite, chiar să fie plătite;

- în sistemul de taxe să fie reduse semnificativ favorurile fiscale, cum ar fi cotele reduse de TVA sau regimul microîntreprinderilor;

- mărirea impozitelor;

- reducerea cheltuielilor statului, iar una dintre măsuri este reforma administrativ-teritorială care să ducă la reducerea numărului de comune și județe.