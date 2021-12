România a înregistrat cea mai mare creștere a consumului din UE, ajungând de la 74% din media UE în 2018, la 60% din media UE în 2020, arată datele Eurostat. Alte state unde acesta s-a majorat semnificativ sunt Danemarca, Polonia, Ungaria, Lituania şi Bulgaria.

Cele mai importante scăderi ale consumului individual efectiv (AIC), raportate la media UE, sunt în Spania, de la 92% în 2018 până la 85% în 2020, Luxemburg, de la 152% până la 145%, urmate de Malta, Irlanda, Grecia şi Italia.

AIC varia între 61% din media UE în Bulgaria şi 145% din media UE în Luxemburg în 2020. Totodată, 9 state UE au avut un consum per capita mai mare în 2019, iar 18 țări comunitare au fost sub media din UE. Astfel, Italia, Lituania, Irlanda, Spania, Portugalia, Polonia, Cehia, România şi Estonia au un consum per capita cu până la 25% sub media din UE.

România are un consum per capita cu până la 35% sub media UE.

Nivelul de trai, calculat în PIB per capita la puterea de cumpărare standard (PPS), era în România de 72% din media UE, mai mare față de 70% din media UE în 2019, peste Letonia, Slovacia, Croaţia, Grecia şi Bulgaria.

Doar 10 state UE aveau în 2020 un PIB per capita exprimat în PPS mai mare decât media UE, pe primul loc fiind Luxemburg. Cel mai mic era în Bulgaria, cu 45% sub media din UE.