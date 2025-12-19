România își consolidează apărarea aeriană: contract Patriot de 168 milioane $ pentru Raytheon

Contractul acoperă un radar, un sistem de comandă și control, lansatoare și echipamente suplimentare de suport și testare, scrie astăzi publicația electronică Defence Industry Europe. „Patriot rămâne sistemul de apărare aeriană și antirachetă preferat la nivel mondial”, a declarat Pete Bata, vicepreședinte senior al Global Patriot la Raytheon. „Ne concentrăm pe furnizarea de capabilități dovedite, testate în luptă, pentru a sprijini pregătirea și a spori securitatea colectivă în întreaga Europă”, a spus acesta. Raytheon este una dintre cele 3 divizii de business ale companiei RTX, o companie aerospațială și de apărare care furnizează sisteme și servicii avansate pentru clienți comerciali, militari și guvernamentali din toată lumea.

Patriot este descris ca singurul sistem de apărare aeriană și antirachetă terestru, testat în luptă, capabil să contracareze rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, rachetele balistice tactice și o gamă completă de amenințări cu aer. Susținut de sistemul său de comandă și control, Patriot a interceptat sute de amenințări aeriene avansate la nivel global și formează în prezent coloana vertebrală a apărării aeriene pentru 19 țări, această atribuire marcând a doua comandă Patriot a României în decurs de un an.