România trece pe baterii? Hidrocentralele sunt „bateriile climatice” ale României

Potrivit specialistului, cele 2,5 miliarde de euro alocate prin Fondul pentru Modernizare pentru 51 de proiecte energetice din 11 state membre ale Uniunii Europene reprezintă un moment în care România ar trebui să decidă care sunt investițiile cu adevărat esențiale pentru următoarele decenii.

Apa, o resursă cu beneficii multiple

Dr. ing. Nicu Vasile atrage atenția că apa nu trebuie privită exclusiv prin prisma producerii de energie electrică.

Potrivit acestuia, un lac de acumulare poate îndeplini simultan mai multe funcții importante:

producerea energiei electrice în hidrocentrale;

alimentarea sistemelor de irigații;

combaterea secetei și a deșertificării;

reducerea riscului de inundații;

susținerea pescuitului și acvaculturii;

alimentarea cu apă a populației și industriei;

stimularea dezvoltării economice și turistice a regiunilor.

România are teren agricol, dar nu suficientă apă pentru irigații

Specialistul subliniază că România dispune de aproximativ 13 milioane de hectare de teren agricol, însă suprafața irigată este încă mult sub necesarul unei agriculturi performante.

În contextul în care seceta afectează frecvent milioane de hectare, problema majoră nu este lipsa panourilor fotovoltaice, ci lipsa infrastructurii de acumulare și gestionare a apei.

„Panourile solare produc energie atunci când există radiație solară, însă nu produc apă. În schimb, un lac de acumulare reprezintă o investiție cu efecte economice și sociale multiple, capabilă să deservească generații întregi”, afirmă acesta.

Hidrocentralele, „bateriile climatice” ale României

În opinia specialistului, hidrocentralele joacă un rol esențial în echilibrarea sistemului energetic național.

Acestea pot intra rapid în funcțiune atunci când consumul de energie crește și pot compensa variațiile de producție specifice energiei eoliene și fotovoltaice.

„Nicio economie modernă nu poate funcționa exclusiv pe surse intermitente fără capacități importante de stocare și reglaj”, susține dr. ing. Nicu Vasile.

Investiții aproape finalizate, dar încă blocate

Nicu Vasile amintește că statul român a investit în ultimele decenii miliarde de euro în amenajări hidroenergetice și acumulări de apă, iar unele proiecte sunt realizate într-un stadiu avansat.

În opinia sa, blocarea acestora din motive administrative sau de mediu înseamnă pierderea unor investiții deja făcute și amânarea unor beneficii economice importante.

Apel pentru o strategie energetică pe termen lung

Dr. ing. Nicu Vasile consideră că România are nevoie de o strategie energetică construită pe baze tehnice și științifice, care să stabilească rolul fiecărei surse de energie – hidro, nucleară, gaze naturale, eoliană, solară și biomasă – atât la nivel național, cât și regional.

În concluzie, acesta susține că, în contextul schimbărilor climatice, apa va deveni una dintre cele mai valoroase resurse ale secolului XXI, iar statele care vor reuși să o stocheze și să o gestioneze eficient vor avea un avantaj în ceea ce privește securitatea energetică, alimentară și economică.

„Pentru România, prioritatea nu este alegerea între apă și energie verde. Prioritatea este să înțelegem că apa este fundamentul ambelor. Hidrocentralele și acumulările de apă nu sunt investiții ale trecutului, ci infrastructura strategică a viitorului”, transmite dr. ing. Nicu Vasile.