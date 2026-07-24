Care este proveniența dronei doborâte deasupra României?

Precizările au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de generalul Gheorghe Maxim.

Potrivit MApN, incidentul s-a produs în cursul dimineții, după ce aeronava fără pilot a pătruns în spațiul aerian al României pe direcția Sulina – Brăila – Fetești – Buzău. În jurul orei 11:00, drona a fost interceptată și distrusă de un avion F-16 deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Dronă de tip Shahed

Întrebați dacă există indicii privind proveniența dronei, oficialii Ministerului Apărării au precizat că este prea devreme pentru o concluzie definitivă, însă primele observații ale piloților indică faptul că aparatul seamănă cu o dronă de atac de tip Shahed, cunoscută și sub denumirea Geran-2.

„Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran-2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare”, au declarat reprezentanții MApN.

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Nu se știe dacă avea încărcătură explozibilă

Oficialii au subliniat că investigația tehnică este în desfășurare și că, în acest moment, nu poate fi confirmat dacă drona transporta o încărcătură explozivă.

„Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare și supraveghere de tip Gerbera, în marea majoritate a situațiilor acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord”, au explicat reprezentanții ministerului.

În cadrul conferinței de presă, oficialii au oferit detalii și despre traseul urmat de aparatul de zbor, precizând că acesta a fost monitorizat permanent, atât prin sistemele radar, cât și vizual de către piloții aflați în misiune.

„Traiectul a fost liniar de la intrarea în țară până la locul la care a fost angajat”, au transmis reprezentanții MApN.

Ministerul Apărării a precizat că analiza tehnică a resturilor dronei continuă, iar concluziile finale privind tipul, proveniența și configurația acesteia vor fi comunicate după finalizarea investigației.