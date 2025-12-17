Românii, loviți de noi scumpiri la energie în 2026: „Putem rupe cercul vicios”

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), susține că România are soluții reale pentru a opri spirala scumpirilor și chiar pentru a reduce semnificativ factura la energie, dacă sunt aplicate politici coerente și curajoase.

Potrivit acestuia, înainte de a vorbi despre soluții, este esențial să înțelegem cauzele reale care au dus la creșterea prețurilor. „Analiza nu este un exercițiu teoretic, ci fundamentul oricărei politici energetice responsabile”, subliniază Chisăliță.

Cine este responsabil pentru scumpirea energiei

Datele din Barometrul Energetic realizat de INSCOP arată că românii indică în principal:

42,8% – deciziile greșite ale autorităților din România

27,3% – dorința companiilor de a obține profituri mai mari

11,1% – inflația generală

6,7% – evoluția prețurilor internaționale

6,1% – nivelul taxelor și redevențelor

0,8% – condițiile meteo

5,2% – nu au răspuns

Analizele AEI pentru perioada 2021–2025 confirmă această percepție publică: pe primul loc în topul cauzelor se află deciziile greșite, urmate de factorii internaționali, apoi de taxe și tarife, profiturile companiilor și, în ultimul rând, condițiile meteo.

De ce energia este scumpă în România

Printre factorii majori care influențează prețul se numără:

creșterea cererii de energie importată în Ucraina și Moldova;

congestiile din Europa Centrală, care blochează accesul României la energie mai ieftină;

dependența de importuri scumpe în orele de vârf;

pierderile mari din rețelele de transport și distribuție;

povara fiscală ridicată din factura finală.

Cum poate fi redus prețul energiei electrice

Dumitru Chisăliță afirmă că scăderea prețului energiei depinde de un mix economic, tehnologic și politic, aplicat consecvent. Printre cele mai importante măsuri propuse se numără:

Reducerea pierderilor din rețele

Rețelele de transport și distribuție pierd anual 10–12% din energia produsă, pierderi care ajung direct în factura consumatorilor. Modernizarea infrastructurii, digitalizarea (smart grid) și înlocuirea echipamentelor vechi ar putea reduce pierderile cu 3–4%, ceea ce ar însemna o scădere a prețului final cu 5–8%.

Creșterea ponderii energiei ieftine

Extinderea surselor regenerabile, finalizarea hidrocentralelor începute, dezvoltarea stocării energiei (baterii, hidrogen, acumulări prin pompaj), dar și finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă ar aduce mai multă energie stabilă și ieftină în sistem. Impactul estimat: scăderea prețului mediu cu până la 10% pe termen mediu.

Reducerea dependenței de piața europeană PZU

Legarea strictă de piața pentru ziua următoare face ca România să resimtă scumpirile din alte state. Contractele bilaterale pe termen lung și mecanismele naționale de plafonare în situații de criză ar putea reduce volatilitatea și prețurile medii cu 10–15%.

Creșterea producției interne

Investițiile în centrale moderne pe gaze, managementul mai eficient al hidrocentralelor și utilizarea surselor regenerabile pentru autoconsum pot reduce importurile scumpe din orele de vârf. Efectul estimat: scădere de 5–10% a prețului de piață.

Reducerea poverii fiscale

În prezent, doar 40–50% din factură reprezintă costul efectiv al energiei, restul fiind taxe și tarife. Scăderea TVA de la 21% la 9%, eliminarea suprataxelor și reducerea tarifelor reglementate ar putea aduce o reducere imediată de 8–12% în facturi.

Eficiență energetică și consum inteligent

Contoarele inteligente, tarifele diferențiate, izolarea termică și utilizarea echipamentelor eficiente pot reduce consumul și muta cererea în orele ieftine. La nivel de gospodărie, economiile pot ajunge la 10–20%, iar la nivel de sistem, prețurile ar putea scădea cu cel puțin 5%.

Un potențial major de reducere a prețurilor

Aplicate împreună, aceste măsuri ar putea duce, potrivit estimărilor AEI, la o reducere totală a prețului energiei electrice cu 38–50% față de nivelul actual, pe un orizont de 3–5 ani.

„Putem rupe cercul scumpirilor, dar numai prin decizii coerente, investiții inteligente și stabilitate legislativă”, concluzionează Dumitru Chisăliță, președintele AEI.