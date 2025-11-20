Românii, loviți de scumpiri înainte de Crăciun. Creșteri uriașe la vinurile tradiționale de sărbători

Astfel că și vinul fiert, apreciat de români în sezonul rece, va costa mai mult.

Producție slabă de vinuri

Anul 2024 a fost marcat de o producție redusă de vinuri în întreaga țară, iar 2025 se anunță a fi un an cu producție normală, însă prețurile rămân ridicate din cauza crizei economice.

Viticultorii din Dobrogea se confruntă cu mai multe probleme deoarece înghețul de primăvară a dus la o reducere dramatică a recoltei de struguri. Aceștia au raportat pierderi de producție de până la 90%, afectând oferta locală.

Cât costă vinul

O sticlă de vin costă între 30 și 60 de lei, în magazinele specializate. Totodată, vinurile de colecție pot ajunge la câteva sute de lei. Însă vinurile albe au devenit mai populare, depășind vânzările la vinurile roze, care dominau în ultimii ani.

La târgurile de Crăciun din 2025, un pahar cu vin fiert se vinde între 15 și 18 lei, un preț similar cu cel din anul precedent, conform observațiilor din Sibiu și Craiova. În localuri, prețul sticlelor de vin spumant poate atinge chiar câteva sute de euro, reflectând diferențele între piața de retail și cea a ospitalității.

Calitatea vinului variază în funcție de condițiile meteorologice: în zonele cu secetă mai accentuată strugurii au fost mai mici dar mai dulci, ceea ce influențează aroma finală a vinului.

Cererea pentru vinuri de tip frizzante, cum ar fi prosecco, este în creștere, fiind preferate pentru cocktailuri și consum în cluburi, deși acestea au costuri ridicate în localuri comparativ cu prețul de achiziție, potrivi observatornews.ro.

În concluzie, consumatorii se pot aștepta la vinuri mai scumpe de sărbători în 2025, atât din cauza inflației, cât și a condițiilor meteorologice adverse care au afectat producția, dar și ca urmare a tendințelor noi de consum și diversificare a ofertei pe piața românească.