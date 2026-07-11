Anunț important pentru cei care călătoresc: companiile aeriene deschid rute noi către cele mai căutate destinații în toamna și iarna 2026

De la zboruri directe către Insulele Canare, Caraibe și Maldive, până la noi conexiuni spre Australia, Asia sau Laponia finlandeză, operatorii aerieni profită de cererea tot mai mare pentru călătoriile din afara sezonului estival. În plus, multe dintre aceste rute sunt operate fără escală, reducând considerabil timpul petrecut pe drum.

Tot mai mulți turiști aleg vacanțele din sezonul rece

Perioada dintre octombrie și martie devine din ce în ce mai atractivă pentru călători. Temperaturile mai blânde în multe destinații, aglomerația redusă și, în numeroase cazuri, tarifele mai accesibile transformă vacanțele de toamnă și iarnă într-o alternativă preferată față de sezonul de vară.

Companiile aeriene răspund acestei tendințe prin extinderea programelor de zbor și deschiderea unor conexiuni directe către destinații exotice sau către orașe europene foarte populare în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit Euronews.

Air Canada introduce zboruri directe către Tenerife

Air Canada va deveni prima companie care va opera zboruri directe între America de Nord și insula Tenerife.

Din 25 octombrie vor începe cursele dintre Toronto și Tenerife, operate de două ori pe săptămână. Câteva zile mai târziu, din 31 octombrie, vor fi lansate și zborurile dintre Montréal și Tenerife, oferind acces rapid către cea mai mare insulă din arhipelagul Canare.

Air France revine în Maldive și își extinde operațiunile în Caraibe

Air France reintroduce zborurile sezoniere dintre Paris Charles de Gaulle și Malé, capitala Republicii Maldive.

Serviciul va fi disponibil începând cu 18 decembrie și va continua până în luna martie 2027.

Totodată, compania franceză își consolidează prezența în Caraibe prin creșterea frecvenței zborurilor către Punta Cana, în Republica Dominicană.

Lufthansa, SWISS și Discover Airlines mizează pe Asia și nordul Europei

Grupul Lufthansa continuă dezvoltarea rețelei sale internaționale.

Lufthansa va inaugura din 25 octombrie zborurile directe dintre Frankfurt și Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, oferind o nouă conexiune importantă între Europa și Asia de Sud-Est.

În același timp, Discover Airlines introduce un zbor direct între München și Ivalo, în Laponia finlandeză, destinat în special turiștilor care caută experiențe de iarnă și fenomenul aurorei boreale.

Operatorul va deschide și două noi destinații în Maroc, cu zboruri spre Agadir și Fès.

SWISS își extinde, la rândul său, rețeaua prin lansarea zborurilor către Bengaluru, unul dintre cele mai importante centre economice și tehnologice din India.

easyJet deschide 13 rute noi din Marea Britanie

Compania low-cost easyJet este una dintre cele mai active în sezonul rece.

Transportatorul introduce nu mai puțin de 13 rute noi, care leagă aeroporturile britanice de destinații din Germania, Maroc, Egipt, Ungaria, Norvegia, Polonia, Austria și Elveția.

Printre cele mai importante noutăți se numără primele zboruri către Nürnberg, noile conexiuni spre Rabat, Sharm El Sheikh, Budapesta, Tromsø, Cracovia, Viena și Geneva.

Extinderea rețelei confirmă interesul tot mai mare pentru city break-uri și vacanțe în afara sezonului estival.

Finnair ajunge pentru prima dată în Australia

Una dintre cele mai importante lansări ale anului aparține companiei Finnair.

Începând cu 25 octombrie, operatorul finlandez va inaugura primul său zbor către Australia, pe ruta Helsinki – Melbourne, cu escală la Bangkok.

În paralel, Finnair dezvoltă și conexiunile către Laponia finlandeză, prin noi zboruri directe din Bruxelles, Zürich și Paris.

ITA Airways intră pe piața Caraibelor

Compania italiană ITA Airways își face debutul în Caraibe prin introducerea zborurilor directe dintre Roma Fiumicino și Santo Domingo.

Inițial, ruta va fi operată o dată pe săptămână, urmând ca frecvența să fie majorată pe măsură ce cererea crește.

Eurowings își extinde rețeaua către Spania, Austria, Kosovo și Egipt

Eurowings pregătește o extindere consistentă a programului de iarnă.

Compania va introduce zboruri noi din Berlin și Hamburg către Jerez de la Frontera, din Köln către Klagenfurt și Priștina, iar din Stuttgart și Hanovra către Cairo.

De asemenea, Hanovra va beneficia și de o nouă conexiune directă spre Alicante.

Singapore Airlines conectează Barcelona și Madrid cu Asia

Singapore Airlines lansează o rută nouă care va lega Singapore de Madrid prin Barcelona.

Noua conexiune va fi operată de cinci ori pe săptămână și reprezintă extinderea rețelei europene a companiei asiatice, care ajunge astfel la 15 destinații pe continent.

Soltour introduce zboruri speciale din Spania

Operatorul turistic Soltour pregătește un program dedicat mini-vacanței din luna decembrie.

Vor exista zboruri directe din mai multe aeroporturi regionale spaniole către Strasbourg, Ljubljana, Veneția, Köln, Budapesta, Praga și Istanbul, facilitând călătoriile în perioada sărbătorilor.