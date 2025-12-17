Aprobat de Guvern: Cu cât va crește salariul minim și mediu lunar pe economie în 2026

Majorarea este de 800 LMD față de nivelul actual, reprezentând o creștere de aproximativ 15% comparativ cu anul 2025. De asemenea, salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2026 este prognozat la 17.400 LMD. Aceste hotărâri au fost aprobate în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, scrie tv8.md.

Proiectul de ajustare a salariului minim a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Astfel, o oră de muncă va fi remunerată cu cel puțin 37,28 LMD.

„Cu privire la salariul minim, am avut mai multe discuții împreună cu partenerii sociali, sindicatele, patronatele; cu toții ne dorim o valoare mult mai mare a salariului minim. Vom crește în fiecare an, gradual”, a comentat după ședință ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Creșterea salariului mediu pe economie este de 1.300 LMD față de anul 2025, când salariul mediu a fost de 16.100 LMD.

Ambele hotărâri de Guvern urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Cursul de schimb pentru un leu moldovenesc stabilit de Banca Națională a României este de 1 LMD=0,26 RON