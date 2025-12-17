Aprobat de Guvern: Cu cât va crește salariul minim și mediu lunar pe economie în 2026

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   18:51
Sursa foto: gov.md/Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe economie în Republica Moldova va fi de 6.300 de lei moldovenești lunar (LMD)

Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe economie în Republica Moldova va fi de 6.300 de lei moldovenești lunar (LMD), pentru un program complet de muncă de 169 de ore.

Majorarea este de 800 LMD față de nivelul actual, reprezentând o creștere de aproximativ 15% comparativ cu anul 2025. De asemenea, salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2026 este prognozat la 17.400 LMD. Aceste hotărâri au fost aprobate în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, scrie tv8.md.

Proiectul de ajustare a salariului minim a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Astfel, o oră de muncă va fi remunerată cu cel puțin 37,28 LMD.

„Cu privire la salariul minim, am avut mai multe discuții împreună cu partenerii sociali, sindicatele, patronatele; cu toții ne dorim o valoare mult mai mare a salariului minim. Vom crește în fiecare an, gradual”, a comentat după ședință ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Creșterea salariului mediu pe economie este de 1.300 LMD față de anul 2025, când salariul mediu a fost de 16.100 LMD.

Ambele hotărâri de Guvern urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Cursul de schimb pentru un leu moldovenesc stabilit de Banca Națională a României este de 1 LMD=0,26 RON

 

