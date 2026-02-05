ANSVSA: salată de icre contaminată cu Listeria, retrasă urgent de pe piață

ALERTĂ ALIMENTARĂ: Salată de icre contaminată cu Listeria, retrasă urgent de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii

Un lot de salată de icre cu caras și ceapă a fost retras de urgență de la comercializare din magazinele Kaufland din România, după ce analizele oficiale au confirmat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, considerată extrem de periculoasă pentru sănătate. Autoritățile fac un apel ferm către consumatori: produsul nu trebuie consumat.

Produs retras din Kaufland din cauza riscurilor pentru sănătate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că producătorul SC Negro 2000 SRL a inițiat rechemarea de pe piață a produsului „Salată de icre cu caras și ceapă”, ambalat la 75 de grame.

Detalii produs retras:

Lot: 167KT

Data expirării: 25.02.2026

Magazine: Kaufland România

Decizia a fost luată după ce testele de laborator au confirmat contaminarea cu Listeria monocytogenes.

Recomandare fermă: nu consumați produsul

ANSVSA le recomandă tuturor persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl consume sub nicio formă. Acesta poate fi returnat în orice magazin Kaufland, iar contravaloarea va fi restituită integral, chiar și fără bon fiscal, la Serviciul Clienți.

Ce este Listeria și cine este cel mai expus riscului

Listeria monocytogenes este o bacterie care poate provoca infecții severe, uneori cu evoluție gravă, în special în cazul:

femeilor însărcinate,

vârstnicilor,

copiilor,

persoanelor cu imunitate scăzută.

Autoritățile subliniază că măsura de retragere este una strict preventivă, parte a procedurilor standard de protecție a consumatorilor.

Sursa: ANSVSA – comunicat oficial