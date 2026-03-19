Horoscop zilnic, 20 martie 2026: Soarele intră în Berbec, cu energie și curaj

Ziua de vineri, 20 martie 2026, vine cu o schimbare astrologică importantă pentru toate zodiile. Mercur își încheie retrogradarea, ceea ce înseamnă că blocajele, întârzierile și neînțelegerile încep treptat să se risipească. În același timp, Soarele intră în Berbec, deschizând un nou ciclu astrologic, marcat de inițiativă, curaj și energie proaspătă.

Chiar dacă lucrurile nu se limpezesc instant, multe zodii vor simți că încep să iasă dintr-o perioadă confuză și că pot privi înainte cu mai multă claritate.

Berbec

Soarele intră în zodia ta și îți oferă un plus de energie, încredere și dorință de afirmare. În următoarea lună, vei simți că ai mai mult control asupra vieții tale și că poți porni proiecte personale importante.

Mercur revine în mers direct, iar problemele de comunicare din ultimele săptămâni încep să se rezolve. Totuși, azi pot exista încă mici tensiuni sau frustrări, așa că evită să reacționezi impulsiv.

Taur

Mercur își încheie retrogradarea, iar neînțelegerile recente încep să se clarifice, mai ales în relațiile de prietenie sau în proiectele blocate.

Soarele intră într-o zonă a introspecției, iar următoarea perioadă te invită la odihnă, reflecție și vindecare interioară. Ai nevoie de mai mult timp pentru tine și de detașare de agitația din jur.

Gemeni

Simți treptat că se ridică ceața din domeniul profesional. Mercur revine în mers direct și te ajută să vezi mai clar încotro te îndrepți în carieră și ce decizii trebuie să iei.

Soarele activează sectorul prieteniilor, planurilor și visurilor de viitor. Următoarea lună este favorabilă colaborărilor și implicării în proiecte de grup.

Rac

Soarele urcă în zona carierei și a ambițiilor, iar următoarele săptămâni te pot aduce mai mult în atenția celorlalți. Este o perioadă importantă pentru obiectivele tale profesionale.

Mercur direct te ajută să depășești blocajele legate de studii, călătorii, acte sau planuri pe termen lung. Azi, totuși, fii atent la detalii și la felul în care comunici.

Leu

Soarele intră într-o zonă compatibilă cu energia ta și îți trezește dorința de aventură, evoluție și explorare. Urmează o perioadă bună pentru studiu, dezvoltare personală și deschiderea către noi experiențe.

Mercur direct aduce clarificări în probleme financiare sau emoționale care au stagnat în ultima perioadă. Nu lua însă azi decizii pripite.

Fecioară

Mercur, planeta ta guvernatoare, revine în mers direct, iar acest lucru te ajută mult în relații și în proiectele blocate. Comunicarea începe să se limpezească, chiar dacă azi încă mai pot apărea confuzii.

Soarele intră într-o zonă profundă a transformării și introspecției. În următoarea lună vei simți nevoia să analizezi mai atent relațiile, resursele comune și schimbările importante din viața ta.

Balanță

Soarele intră în sectorul parteneriatelor și pune accent pe relații, colaborări și viața în doi. Următoarea lună te ajută să înțelegi mai bine nevoile celor din jur și să construiești conexiuni mai echilibrate.

Mercur revine în mers direct, iar lucrurile încep să se deblocheze la locul de muncă sau în zona sănătății. Azi este bine să fii foarte clar în tot ce spui.

Scorpion

Soarele intră în sectorul muncii, rutinei și sănătății, așa că următoarea perioadă este excelentă pentru a-ți organiza mai bine programul și pentru a face schimbări utile în stilul de viață.

Mercur direct aduce mai multă claritate în plan amoros sau creativ. Unele situații care păreau blocate pot începe să avanseze.

Săgetător

Mercur încheie retrogradarea și poate aduce clarificări în relațiile de familie sau în proiectele de acasă care au stagnat. Unele discuții din trecut pot fi reluate, dar într-o notă mai clară.

Soarele intră în sectorul iubirii, creativității și bucuriei de a trăi. Urmează o lună mai luminoasă, în care te poți exprima mai liber și mai autentic.

Capricorn

Soarele intră în zona casei, familiei și echilibrului interior. În următoarea lună, atenția ta se va îndrepta mai mult spre spațiul personal, relațiile apropiate și confortul emoțional.

Mercur revine în mers direct și aduce deblocări în comunicare, deplasări, studii sau proiecte scrise. Azi, însă, ai grijă la formulări și la deciziile luate în grabă.

Vărsător

Soarele activează sectorul comunicării, al drumurilor și al ideilor, iar următoarea perioadă va fi foarte dinamică. Poți avea mai multe întâlniri, discuții sau proiecte care cer reacții rapide.

Mercur revine în mers direct și clarifică treptat chestiuni legate de bani, valoare personală și resurse. În curând vei ști mai bine ce ai de făcut.

Pești

Mercur revine în mers direct chiar în zodia ta, iar asta te ajută să ieși treptat din confuzia ultimelor săptămâni. Comunicarea devine mai clară, iar planurile începute pot fi reluate.

Soarele părăsește zodia ta și intră în Berbec, activând sectorul banilor și al siguranței materiale. Următoarea lună este potrivită pentru a-ți pune în ordine finanțele și pentru a construi ceva stabil.