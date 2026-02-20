Mutare majoră pe piața curieratului: Consiliul Concurenței analizează angajamentele Sameday pentru Cargus

Consiliul Concurenței a lansat în dezbatere publică angajamentele propuse de Sameday pentru a primi undă verde în preluarea companiei de curierat Cargus. Măsurile vizează menținerea tarifelor, cedarea lockerelor automate și îmbunătățirea calității serviciilor, într-un demers menit să protejeze concurența pe piața livrărilor.

Consiliul Concurenței pune în dezbatere angajamentele Sameday pentru preluarea Cargus: ce se schimbă pentru clienți și piața de curierat

Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de Delivery Solutions S.A. (Sameday), în contextul intenției de preluare a companiei Cargus S.R.L. și a subsidiarei acesteia, EOPS Solutions SRL. Măsurile propuse urmăresc eliminarea îngrijorărilor concurențiale și menținerea unui mediu echilibrat pe piața serviciilor de curierat din România, potrivit Agerpres.

Sameday este deținută de Dante International S.A., compania care operează platforma eMAG, în timp ce Cargus aparține Celero Investments S.à.r.l., firmă controlată de fondul de investiții Mid Europa.

Ce angajamente își asumă Sameday

Pentru a obține aprobarea tranzacției, Sameday propune o serie de măsuri concrete care să protejeze interesele clienților și să limiteze impactul asupra concurenței:

Menținerea condițiilor comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi până la finalul anului 2026, fără modificări de tarife sau clauze contractuale.

Cesionarea activităților legate de punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus, pentru a evita concentrarea excesivă pe acest segment de piață.

Implementarea unei proceduri clare privind relația cu curierii activi în livrarea comenzilor pentru comercianții din platforma eMAG Marketplace.

Informarea transparentă a comercianților cu privire la tipul de informații afișate pe documentele de transport (AWB), pentru a asigura un cadru clar și corect de colaborare.

Urmează analiza Consiliului Concurenței

După colectarea observațiilor din partea pieței, Consiliul Concurenței poate solicita modificarea angajamentelor sau poate decide acceptarea ori respingerea acestora. Persoanele și companiile interesate pot trimite comentarii și propuneri până la 2 martie 2026.

Angajamentele complete sunt disponibile pe site-ul oficial al autorității de concurență.