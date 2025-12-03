Sărbătorile de iarnă pun presiune pe bugetele românilor: Cât costă cadourile pentru persoanele dragi

Majoritatea familiilor își propun să nu depășească 700 de lei pentru toate darurile, însă realitatea arată că, în cazul unei familii cu doi copii, suma medie ajunge la 1.500 de lei doar pentru cadourile de sărbători.

Cum se împarte bugetul pentru cadouri

Cadourile pentru partenerul de viață se ridică, în medie, la 350 de lei.​

Copiii au parte de surprze în valoare de 400 de lei.​

Darurile pentru rude sunt de circa 250 de lei iar pentru prieteni de 350 de lei

Pentru Secret Santa la serviciu bugetul alocat este de circa 200 de lei.​

Strategii pentru a face față cheltuielilor

Mulți români încearcă să se încadreze în bugetul anului trecut dar inflația și scumpirile aruncă în aer orice estmări rezonabile

Planificarea din timp, cumpărarea produselor la reduceri și renunțarea la unele dorințe personale sunt strategii des folosite pentru a echilibra conturile.​

Recomandări de la specialiști

Economiștii avertizează că achizițiile pentru gadgeturi sau electronice pot duce la depășirea bugetului, iar cheltuielile medii pentru o familie pot fi cu 4.000-5.000 de lei mai mari față de o lună normală.

"Foarte mulţi părinţi lasă de Crăciun cadouri foarte scumpe. Intră în zona de gadgeturi şi asta vine şi mai copleşitor peste bugetul care e oricum încărcat. Un buget mediu pentru o familie este undeva la 11.000 de lei pe lună. Cu siguranţă, bugetul de Crăciun va sări extra într-un astfel de mediu, probabil că se vor adăuga încă 4.000, 5.000 de lei", explică Adrian Asoltanie, analist economic, pentru observatornews.ro.

Esteasfel importantă planificarea și prioritizarea cheltuielilor pentru a evita surprizele neplăcute, potrivit observatornews.ro.