Săptămână critică în criza apei, pe Dunăre. Reactorul II de la Cernavodă se închide

În următoarele zile se va monitoriza permanent nivelul apei și cel al algelor, astfel încât să se poată interveni la timp, în caz de înmulțire excesivă a acestora. Și apa pentru consumul populației ar putea fi restricționată, dacă seceta și canicula vor duce la scăderi mai accentuate ale debitelor. Până acum s-au impus doar restricții pentru folosirea apei la irigații, în mai multe zone ale României.

În timp ce precipitațiile abundente au îngropat sub ape aproape jumătate de țară, debitul Dunării este în scădere accentuată și seceta severă face ravagii în cealaltă jumătate a țării. Problema debitului Dunării nu afectează doar transporturile pe apă, ci și Centrala de la Cernavodă – în plină criză a energiei. Reactoarele I și II sunt închise. Prognoza meteo este nefavorabilă, pentru următoarea săptămână, iar situația de criză se agravează.

„Ne așteptăm în continuare la scăderea debitelor pe Dunăre. Prognoza a fost comunicată, iar noi facem eforturi pentru a nu se ajunge la acest nivel. Sunt prognozate precipitații în România săptămâna viitoare și sperăm să ajungem la o situație echilibrată. În România avem precipitații torențiale, dar care nu s-au resimțit asupra cursurilor de apă. Ca urmare, nu au avut niciun efect asupra debitelor Dunării. Au fost precipitații care au avut efecte severe, dar nu s-au resimțit la nivelul râurilor mari. Ar fi fost nevoie de precipitații pe areale mai mari și pe perioade mai lungi de timp”, a explicat, pentru Jurnalul, un reprezentant al ANAR.

Nici precipitațiile din Austria nu au ajutat la creșterea debitului Dunării, în ultima săptămână. Afluenții principali sunt și ei sub debitele minime. De asemenea, în următoarea săptămână, un risc major ar putea fi și fenomenul de înflorire algală – mai spun specialiștii de la Apele Române. Algele ar putea duce la oprirea reactorului II de la Cernavodă, mai ales dacă se vor înregistra temperaturi ridicate pe o perioadă mai lungă.

„Avem pregătite utilajele și se va interveni local, dacă acest fenomen se va intensifica. În zona Călărași-Cernavodă este cel mai mare risc”, mai spun specialiștii ANAR. Există și vești bune, respectiv faptul că deocamdată nu se pune problema restricționării apei pentru consumul populației, pentru că există un coeficient în lacurile de acumulare de 70%, ceea ce ar putea susține consumul de apă, dar spre sfârșitul lunii august ar putea fi impuse restricții pentru consumul din gospodării, dacă seceta persistă. Deocamdată sunt restricții doar pentru irigații.

Debitul se îndreaptă către cel minim istoric

ANAR a avertizat, în ultimele zile, că Dunărea a ajuns la un debit de 1.650 mc/s și va ajunge, la începutul lui august, în jurul valorii de 1.600 mc/s, conform prognozei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, fiind de trei ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie (4750 mc/s).

„Debitul Dunării este similar cu situația din 2005, când Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s. În data de 4 august, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1.500 mc/s, conform prognozei INHGA. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1.400 mc/s. În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, se mențin restricțiile la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații sau furnizarea apei într-un anumit interval orar. De asemenea, Reactorul I de la CNE Cernavodă a fost oprit, ca o măsură suplimentară de a menține în funcțiune Reactorul II”, a anunțat ANAR, subliniind că în acest moment ne confruntăm cu condiții de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării și nu apar indicii de îmbunătățire a acestei situații în perioada imediat următoare.

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Nici ploile torențiale nu ajută

Deși se anunță ploi torențiale în Austria, în următoarea săptămână, în jur de 40-50 l/mp până în data de 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării, pe sectorul românesc, estimează specialiștii de la Apele Române. Un fenomen care se monitorizează cu multă strictețe de către echipele ANAR, nu doar la Cernavodă, ci în mai multe puncte critice - de la nivel central și bazinal - Apele Române Banat, Apele Romane Jiu, Apele Române Olt, Apele Române Argeș-Vedea, Apele Romane Buzau-Ialomita, Apele Române Prut-Bârlad și Apele Romane Dobrogea-Litoral - este cel de înflorire algală, amplificat de temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre.

Creșterea excesivă a algelor este favorizată de temperaturile foarte ridicate, dar și de debitele foarte scăzute ale râurilor, în același timp, ceea ce ar putea duce la amplificarea problemei create de seceta severă. Intervențiile pentru adunarea acestor alge care cresc foarte mult în aceste perioade vor fi în toate locurile în care se va înregistra înmulțirea lor excesivă.

Apele Române au anunțat zonele vulnerabile

ANAR mai anunță că fenomenul de secetă accentuată se menține în zone vulnerabile din regiunile Crișanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei, pentru încă o săptămână sau chiar două. Astfel, mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum și debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru folosințele de irigații.

„Nu sunt impuse restricții în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, volumul de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricții a alimentării cu apă în sistem centralizat”, dau asigurări specialiștii ANAR, dar situația din următoarele săptămâni va depinde foarte mult de evoluția precipitațiilor. Ceea ce ne-ar putea salva de la efectele secetei severe ar fi ploi abundente pe perioade extinse și pe suprafețe mai mari, care să influențeze debitele râurilor și ale Dunării, nu doar în România, ci și în Austria, pentru că ploile de scurtă durată, pe suprafețe restrânse, pot provoca inundații și pagube uriașe, fără să contribuie la creșterea debitelor râurilor mari, a afluenților Dunării și a fluviului, mai ales la intrarea în România, unde sunt cele mai grave probleme.

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