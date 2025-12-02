Revoluție verde în România și Bulgaria! Roboții care salvează natura câștigă marele premiu la SCION Accelerator

Un program care accelerează inovația verde în Europa de Sud-Est

SCION, cu sprijinul Rezolv Energy, a finalizat prima ediție a SCION Accelerator, un program conceput pentru a sprijini start-up-urile aflate la început de drum și care operează la intersecția dintre ecologie, știință și tehnologie scalabilă.

Timp de 10 săptămâni, participanții au beneficiat de mentorat, ghidaj strategic și workshop-uri intensive, culminând cu evenimentul SCION Accelerator Demo Day, organizat la București. Aici s-au reunit fondatori din România și Bulgaria care dezvoltă soluții în domenii precum CleanTech, NatureTech, restaurarea ecosistemelor, protecția biodiversității și reziliența climatică.

„A face parte din primul program al Acceleratorului a fost o experiență inspirațională. Cele zece echipe dezvoltă soluții cu potențial pentru a transforma modul în care protejăm natura și răspundem provocărilor climatice. A fost un privilegiu să contribuim la rafinarea acestor idei și să le sprijinim în drumul către piață”, a declarat Jennifer Boca, Chief Sustainability Officer la Rezolv Energy.

Programul face parte din Rezolv Energy Shift, noua platformă prin care compania investește în oameni și inovație pentru a accelera tranziția energetică în Europa de Sud-Est.

Mentorat de top și acces la resurse esențiale pentru inovatori

Acceleratorul SCION a fost construit pentru a depăși barierele cu care se confruntă inovatorii din regiune. Participanții au avut acces la:

mentorat și îndrumare de la experți internaționali,

workshop-uri specializate pe dezvoltarea produsului, atragerea investițiilor și construcția echipelor,

o rețea regională extinsă în Europa Centrală și de Est,

sprijin continuu din partea SCION și Rezolv Energy Shift.

Sasha Bezuhanova, Executive Chair al SCION, a declarat:

„La SCION suntem foarte mândri de rezultatele demonstrate de fondatorii primei cohorte. Acestea confirmă eficiența programului nostru de accelerare, care combină conținut avansat personalizat prin AI cu lectori și mentori de clasă mondială. Ne dorim să contribuim la sprijinirea unui număr tot mai mare de inovatori din regiune, care fac bine naturii și oamenilor.”

Nomadium Robotics, marele câștigător al ediției inaugurale

În cadrul Demo Day, SCION Accelerator a desemnat trei echipe câștigătoare. Start-up-ul bulgar Nomadium Robotics, fondat de George Petrov, a câștigat marele premiu pentru soluțiile sale inovatoare de utilizare a roboticii în restaurarea ecosistemelor.

Pe lista echipelor premiate se află și două start-up-uri românești:

Proon Tech , cu soluții tehnologice de impact pentru mediu,

Solmag, dezvoltator de inovații în tehnologie curată.

Un premiu special pentru utilizarea AI a fost acordat start-up-ului românesc alt.real.

George Petrov, fondatorul Nomadium Robotics, a declarat:

„Pentru noi, SCION Accelerator a fost mai mult decât un program — a fost un punct de cotitură. Sprijinul primit din partea SCION și Rezolv Energy ne-a ajutat să ne consolidăm misiunea și să credem și mai profund în rolul pe care robotica îl poate avea în restaurarea naturii. Plecăm mai încrezători, mai conectați și pregătiți să construim ceva cu adevărat semnificativ.”

Un început promițător pentru un ecosistem regional în plină ascensiune

Demo Day marchează finalul primei ediții SCION Accelerator, dar și începutul unei colaborări pe termen lung cu echipele participante, care vor continua să fie susținute în transformarea ideilor în soluții reale cu impact.

„Această primă cohortă demonstrează că regiunea are un ecosistem vibrant de talente și idei – și acesta este doar începutul. Prin Acceleratorul creat de SCION, vom continua să construim un cadru mai coerent pentru inovatorii care lucrează în beneficiul mediului înconjurător”, a mai subliniat Jennifer Boca.