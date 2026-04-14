Scrisoare deschisă pentru anchetarea Guvernului

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian au trimis o scrisoare deschisă comisiilor parlamentare de specialitate, cerând un raport de anchetă privind activitatea Guvernului pentru semnarea acordului Mercosur; modificarea PNRR, creșterea prețului energiei și proasta gestionare a fondurilor SAFE pentru apărare. România pierde sume foarte mari de bani, românii plătesc prețuri la energie mai mari decât în țările europene mult mai bogate, din cauza deciziilor luate unilateral de Executiv, deși ar fi trebuit să consulte Parlamentul.

Confederațiile sindicale „Cartel ALFA", CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian cer o anchetă a Parlamentului asupra deciziilor Guvernului, în baza art. 109 din Constituție, a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială și a Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară. Confederațiile sindicale solicită comisiilor parlamentare întocmirea de urgență a unui raport de anchetă în condițiile Legii nr. 115/1999, audierea membrilor Guvernului responsabili pentru fiecare dosar comunicarea publică a concluziilor în cel mult 30 de zile, aplicarea prevederilor legale privind responsabilitatea ministerială.

„Reprezentăm milioane de angajați ale căror locuri de muncă și condiții de viață sunt direct afectate. Nu cerem o judecată politică - cerem exercitarea controlului parlamentar garantat de Constituție”, transmit liderii confederațiilor sindicale, într-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului, subliniind că în toate cele patru cazuri sesizate, Executivul a acționat prin ordonanțe de urgență, eludând Parlamentul tocmai în domeniile unde Programul de Guvernare prevedea consultare și aprobare legislativă. Consecințele acestor decizii guvernamentale unilaterale sunt grave.

Solicitarea sindicatelor este făcută în baza Art. 109 din Constituția României: Răspunderea membrilor Guvernului: „(1) Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia”.

După această primă acțiune, se poate trece la urmărirea penală a celor care vor fi găsiți vinovați, dar pentru a se ajunge în acest punct este nevoie de parcurgerea primei etape, din punct de vedere constituțional: „(2) Numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Preşedintele României poate dispune suspendarea acestora din funcţie. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (3) Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială”, arată Constituția României.

Distrug industria și agricultura din România

Milioane de angajați din industria românească și de agricultori sunt afectați de aceste decizii ale Executivului. În domeniul energiei, facturile au crescut de 4 până la 6 ori, ducând industria în colaps, arată sindicatele.

„Prin OUG adoptată în decembrie 2025, Guvernul a impus închiderea a peste 1.750 MW de capacitate energetică pe cărbune, fără ca alternativele să fie operaționale. Rezultatul: prețuri la energie de 4-6 ori mai mari decât în alte state UE. Peste 85.500 de cetățeni din Vâlcea au rămas fără apă caldă și căldură. Mii de locuri de muncă din industria energointensivă sunt în pericol”, se menționează în scrisoarea trimisă către Parlament.

Mai mult, sindicatele amintesc faptul că Programul de Guvernare promitea „menținerea costurilor accesibile ale energiei”, ceea ce nu s-a întâmplat.

O altă acțiune a guvernului care afectează România pe termen lung este semnarea acordului Mercosur, deși avizul propriului Minister al Agriculturii era negativ, dar nu s-a ținut cont nici măcar de acest lucru.

„România a votat favorabil acordul comercial UE-Mercosur fără dezbatere parlamentară și fără niciun studiu de impact pentru agricultura națională. Costul de producție agricolă este dublu față de Brazilia. Cerealele, carnea de pasăre și bovinele românești vor concura cu produse obținute în condiții sanitare și de mediu incomparabil mai permisive. Cel mai grav: Ministerul Agriculturii a refuzat să avizeze acordul. Guvernul a semnat ignorând propriul minister de specialitate”, arată sindicatele, menționând că mecanismul de salvgardare invocat ca protecție pentru fermieri nu poate fi activat decât după trei ani, timp în care piața poate fi deja inundată de produsele din America Centrală.

Schimbări în PNRR și lipsa strategiei pentru banii SAFE

O altă încălcare a Constituției a fost făcută atunci când Guvernul a modificat jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) fără votul Parlamentului. „Componente esențiale ale PNRR au fost renegociate fără consultarea prealabilă a Parlamentului. Forul legislativ a aflat post-factum. Legea nr. 69/2010 este clară: Guvernul răspunde pentru respectarea strategiei fiscal-bugetare prin toate actele normative emise. Această obligație nu a fost respectată”, spun confederațiile sindicale.

Una dintre consecințele nefaste ale acestor acțiuni unilaterale ale Guvernului Bolojan este pierderea banilor din programul SAFE care ar fi trebuit să implice producția în România - 16,7 miliarde de euro împrumutați fără a exista o strategie industrială.

„Lista de utilizare a împrumutului de 16,7 miliarde euro din programul european SAFE nu a fost supusă aprobării Parlamentului și nu include transferuri de tehnologie, licențe de producție sau garanții pentru fabricarea în România a echipamentelor achiziționate. Programul de Guvernare angaja Guvernul să facă din România un „hub regional pentru mentenanță și sprijin logistic” în domeniul apărării. În realitate, banii publici sunt cheltuiți ca simplu cumpărător, nu ca partener industrial”, arată sindicatele.