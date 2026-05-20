Fenomene meteo periculoase la Botoșani

Potrivit meteorologilor, în județ sunt așteptate averse importante cantitativ, iar prin acumulare se pot înregistra între 20 și 30 de litri de apă pe metrul pătrat.

Specialiștii ANM avertizează că în ultimele ore, în unele zone din Botoșani, s-au acumulat deja cantități semnificative de precipitații, de până la 30 l/mp.

Pe lângă ploi, sunt prognozate și intensificări temporare ale vântului, cu rafale ce pot atinge viteze de 50–60 km/h.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile în timpul fenomenelor severe, să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor sau a stâlpilor și să urmărească actualizările transmise de meteorologi și autorități.

Atenționarea a fost emisă de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău și transmisă către instituțiile responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență