Reacția premierului după ce reformele sale au fost blocate în Parlament

Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu procese pierdute în instanță, dar și cu blocaje în Parlament. În Comisia de Învățământ, senatorii au decis ca profesorii să beneficieze de reducerea normei didactice, ceea ce ar costa România circa un miliard de lei. Premierul demis a spus că într-o situație de instabilitate, cum este cea din prezent, în mod evident, aparatul guvernamental nu lucrează la turația maximă.

„Instabilitatea se întâmplă, din păcate, de două, trei luni de zile. Această instabilitate a fost generată nu de ieri, de astăzi, ci în permanență atacurile la adresa premierului, la adresa stabilității coaliției, au făcut ca oamenii, într-adevăr, să fie temperați vizavi de a împinge anumite decizii într-o direcție sau alta. E adevărat și că situații în care ai o instabilitate parlamentară, orice fel de propunere, care, teoretic, sună bine pentru o anumită zona, are șanse să treacă, fără ca cei care votează aceste propuneri să se gândească din ce finanțări vom acoperi viitoarele cheltuieli, dacă aceste cheltuieli sunt prinse într-un buget sau nu sunt prinse, și dacă există o minimă consecvență în ceea ce faci”, săine Bolojan, la B1 TV.

Ilie Bolojan a spus și că regretă faptul că s-au creat de-a lungul timpului, „niște așteptări care nu pot fi susținute de stat. Și am creat excepții, am creat tot felul de situații”, referindu-se la lumea politică, la partidele care au fost la putere.

„Dar creând aceste așteptări, e foarte greu după aceea să le explici cetățenilor „uite, asta se poate face, asta nu se poate face”, sau în ce condiții se poate face. Și asta a alimentat acest vot negativ, această neîncredere, pentru că atunci când promiți lucruri care în mod real nu le poți susține pe termen lung, e doar o problemă de timp până îți încalci promisiunele, până oamenii rămân dezamărgiți și pe bună dreptate se simt înșelați”, mai spune Bolojan.

Bolojan contraatacă după sesizarea la CCR: Mesajul direct transmis liderului PSD

Premierul demis Ilie Bolojan a respins miercuri, la B1 TV, acuzațiile PSD și ale lui Sorin Grindeanu. Social-democrații afirmaseră că blochează formarea unui guvern și că se află în campanie electorală. „Bolojan nu este o piedică", spune prim-ministrul.

Întrebat la B1 TV dacă președintele ar trebui să dea PSD mandatul de formare a guvernului, Bolojan a evitat să facă aprecieri despre decizia șefului statului. În schimb, a trasat o logică politică clară.

El a spus că PSD a inițiat moțiunea de cenzură împreună cu AUR și a reușit să demită guvernul. Prin acest gest, a probat că este capabil să construiască o majoritate. Pe cale de consecință, cei care au pus în practică această decizie au o responsabilitate morală să vină și cu soluțiile.

Referitor la întrebarea despre cele două săptămâni scurse de la moțiune, Bolojan a subliniat că PSD nu a anunțat public nicio propunere și nu și-a asumat răspunderea pentru o variantă de guvernare.

Chestionat despre acuzația că se află în campanie electorală, Bolojan a respins-o cu un răspuns care conținea și o săgeată la adresa lui Grindeanu. El a spus că a comunicat periodic în cele nouă luni de mandat. A făcut-o din respect pentru cetățeni, nu din calcul electoral.

„Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești", a afirmat Bolojan.

Referitor la acuzația de blocaj, premierul demis a fost tranșant. A spus că nu el împiedică formarea unei majorități, ci PSD. Partidul a dinamitat coaliția în mod iresponsabil și, după două săptămâni, nu are soluții.

„Acolo este răspunderea. Ăsta este adevărul", a conchis Bolojan.

Întrebat dacă „alianța” PSD-PNL a fost de rău augur pentru România, Bolojan a spus că, în general, coalițiile nu sunt o problemă. Problema este ce face o coaliție cu forța pe care o are.

El a adăugat că PNL nu mai poate face coaliție cu PSD. Realitățile din anii trecuți și din prezent impun această concluzie. O coaliție cu 60% forță parlamentară nu se face pentru a împărți funcții, a subliniat premierul demis.

Bolojan dezvăluie cine deține, de fapt, cheia noului Guvern

Premierul demis Ilie Bolojan a comentat miercuri, la B1 TV, grupul de parlamentari care au migrat spre PNL după ce fuseseră aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD. Întrebat despre rolul acestora, Bolojan a spus că pot cântări mai mult decât grupul UDMR în formarea noului guvern.

Consultările de la Palatul Cotroceni continuă. Președintele i-a convocat joi pe parlamentarii neafiliați, grupurile PACE și POT. În acest context, în PNL s-a format un grup de parlamentari proveniți din fostele liste AUR, SOS, POT și PSD.

Întrebat dacă este important pentru PNL să atragă parlamentari din această zonă, Bolojan a nuanțat. El a precizat că nu a încurajat traseismul politic, dar a recunoscut că situația din parlament este una aparte.

„Avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024", a spus premierul demis. El a adăugat că este vorba de aproximativ 50 de parlamentari.

Referitor la întrebarea despre criteriile după care PNL a acceptat colaborarea, Bolojan a explicat că decizia a aparținut organizațiilor județene. Acolo unde discuțiile au dus la o înțelegere pe baza unor idei convergente, colaborarea a fost acceptată.

Jurnalista l-a întrebat dacă le-a oferit ceva parlamentarilor care s-au alăturat grupului PNL. Bolojan a respins premisa. El a spus că nu crede că apartenența la un partid trebuie să implice neapărat o tranzacție și că personal nu este de acord cu acest tip de abordare. „Nu s-a pus problema unor astfel de discuții", a subliniat premierul demis.

Chestionat despre rolul pe care îl pot juca neafiliații în formarea noului guvern, Bolojan a fost tranșant. El a spus că un grup care reprezintă 10% din parlament, dacă funcționează coerent, are o pondere mai mare decât grupul UDMR.

„Pot să influențeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege, într-un sens sau altul", a declarat Bolojan.

Referitor la a doua rundă de consultări cu președintele, premierul demis a precizat că nu s-a discutat despre o întâlnire suplimentară în această săptămână. El a apreciat că președintele dorește să afle și punctul de vedere al parlamentarilor neafiliați față de formarea unui nou guvern.

Ilie Bolojan, anunț de coșmar: Mai avem doar 2-3 săptămâni să salvăm PNRR

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Guvernul mai poate funcționa „o săptămână, două, trei” în actuala formulă de interimat pentru a finaliza negocierile privind PNRR și a evita pierderea unor fonduri europene.

Bolojan a spus, la B1, că România se află într-o „situație foarte importantă” în ceea ce privește absorbția fondurilor europene și renegocierea PNRR.

„Până la sfârșitul lunii mai trebuie încheiate toate negocierile pentru modificarea PNRR-ului”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a explicat că autoritățile încearcă să stabilească ce proiecte mai pot fi finanțate din fonduri europene și ce investiții pot fi mutate din componenta de granturi în cea de împrumut.

Potrivit acestuia, guvernul poartă discuții cu Comisia Europeană privind jaloanele și țintele asumate de România.

„Încă mai avem posibilitatea să mutăm proiecte din zona de finanțare nerambursabilă în zona de împrumut”, a declarat Bolojan.

Premierul a susținut că Guvernul lucreazp „de dimineață până seara și s-ar întâmpla ceea ce au generat Partidul Social Democrat și AUR prin moțiunea de cenzură adoptată acum două săptămâni, practic România ar pierde o ocazie importantă de a-și reașeza proiectele și de a închide PNRR-ul”.

„Dar asta sigur poate să mai dureze o săptămână, două, trei”, a spus el.

„Există riscul ca aceste proiecte să nu fie adoptate sau să fie adoptate într-o formă pe care Comisia Europeană nu le consideră ca fiind îndeplinire de jaloane”, a afirmat premierul.

Executivul ar putea fi nevoit să recurgă la ordonanțe pentru a rezolva blocajele legislative.

(sursa: Mediafax)