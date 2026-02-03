Scumpirea transportului rutier lovește și mai tare prețurile mărfurilor în 2026

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt efectele majorării accizelor la combustibil, care pun presiune asupra bugetelor de operare, în condițiile în care carburantul reprezintă o pondere importantă din costul total al unei curse.

În același timp, România se pregătește să introducă un nou sistem de taxare rutieră de tip „pay-as-you-go”, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și clasa de emisii, va duce la costuri mai mari pentru transporturile interne și de tranzit.

„Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale. În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate pe care clienții noștri se bazează. Prioritatea noastră rămâne adaptarea responsabilă la aceste schimbări, prin optimizare, investiții și dialog transparent cu partenerii din lanțul logistic”, spune Mihai Teodorescu, Managing Director al Eltra Logis, citat într-un comunicat al companiei.

Restricții de circulați și majorări de taxe pentru accesul pe autostrăzi

Un impact semnificativ asupra transportului internațional îl au și noile restricții de circulație impuse în Ungaria. Autoritățile maghiare au limitat accesul camioanelor de mare tonaj pe anumite drumuri naționale, obligând transportatorii să circule exclusiv pe autostrăzi. Pentru operatorii români, aceste măsuri înseamnă ocoluri de peste 200 de kilometri, complet taxate, care generează costuri suplimentare de circa 200 € per cursă, alături de timpi de până la trei ori mai mari de livrare și dificultăți în planificarea rutelor.

Transportatorii au atras atenția că aceste restricții afectează direct competitivitatea și pot contraveni principiului liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

În același timp, la nivel european, anul 2026 aduce o serie de ajustări care contribuie la scumpirea transportului rutier. Mai multe state, printre care Franța, Polonia, Cehia, Belgia și Olanda, au anunțat majorări ale taxelor de autostradă, extinderea rețelelor de drumuri taxabile sau introducerea taxării pe kilometru, corelată cu emisiile de CO₂.

În paralel, politicile europene de mediu încurajează tranziția către flote cu emisii reduse sau zero, prin scutiri sau reduceri de taxe pentru vehiculele nepoluante. Deși necesare pe termen lung, aceste măsuri presupun investiții considerabile pentru transportatori, care se reflectă, inevitabil, în structura de costuri.