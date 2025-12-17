x close
Scumpiri la energie din 2026. Facturile românilor la electricitate și gaze explodează

de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   13:30
Sursa foto: Pe români îi așteaptă noi scumpiri din 2026.

Majorările de taxe și impozite impus de guvern nu se mai termină. Astfel că anul 2026 vine cu costuri și mai mari la energie, iar efectul se va resimți în toată economia.

Facturi mai mari la electricitate

De la 1 ianuarie 2026, tarifele de distribuție la energie electrică vor crește, suprapunându-se peste majorările de 60% din ultimele șase luni.

Astfel că pentru un consum mediu de 100 kWh, locuitorii din București și Ilfov vor plăti cu 3 lei în plus la facturile lunare, iar în regiunea Moldovei, acestea se vor majora cu 5 lei, în funcție de furnizor.

Creșterile vin pe fondul tarifelor multiple din componența facturii – certificat verde, cogenerare, contribuții.

Diferențele sunt dictate de tarifele de distribuție mai ridicate, spun surse din piață, subliniind că impactul variază în funcție de consumul individual.

Românii vor plăti mai mult pentru gaze

De asemenea, și facturile la gaze vor crește cu 5% din primăvară., potrivit observatornews.ro.

Toate aceste majorări se vor resimți în toată economia, de la alimente și servicii la produse mai scumpe. Inflația va continua să crească, după ce în România a ajuns deja la 9,8% în noiembrie 2025.

