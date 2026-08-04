Universul le deschide ușa spre noroc pe 4 august: trei zodii primesc tot ce și-au dorit

Aparent, o astfel de configurație astrală ar putea părea agitată, chiar haotică. Și totuși, tocmai această tensiune are un rol curățător: elimină tot ce nu mai are ce căuta în viețile noastre. Claritatea vine brusc, iar cei norocoși știu exact ce vor și, mai ales, ce merită.

Leul își recuperează încrederea și norocul

Pentru Leu, ziua de 4 august vine cu un impuls de energie pozitivă mult așteptat. Sătui de perioadele de îndoială și de lipsă de speranță, nativii acestei zodii simt cum totul începe să se schimbe. Opoziția Marte-Lilith le arată clar că starea de spirit contează enorm: o simplă schimbare de perspectivă poate dărâma barierele dintre ei și șansele care îi așteaptă.

În plus, prezența Soarelui și a lui Jupiter chiar în zodia Leului amplifică această energie norocoasă, transformând 4 august într-o zi memorabilă pentru cei născuți sub acest semn.

Balanța își găsește liniștea după o perioadă dificilă

Anul acesta nu a fost ușor pentru Balanță, iar simplul fapt că nativii acestei zodii au reușit să reziste spune multe despre puterea lor interioară. Acum, însă, vine momentul schimbării. Balanțele caută constant semne că lucrurile se vor îmbunătăți, iar pe 4 august, sub influența acestui transit, aceste semne devin evidente peste tot în jurul lor.

Este o zi în care speranța revine, iar starea de spirit pozitivă declanșează un lanț de evenimente favorabile. Pentru Balanță, acest moment marchează începutul unei noi etape, plină de fericire și noroc.

Săgetătorul primește în sfârșit claritatea mult așteptată

Cu Lilith poziționată chiar în zodia lor, nativii Săgetător resimt cel mai intens efectele acestei opoziții cu Marte. Ziua de 4 august le aduce exact tipul de claritate de care aveau nevoie: le arată precis ce trebuie lăsat în urmă pentru ca norocul să își facă loc.

Este momentul în care Săgetătorii aleg să renunțe definitiv la tot ce îi trăgea în jos și își stabilesc intenții clare pentru sănătate, prosperitate și fericire. Iar, conform astrologiei, gândirea pozitivă susținută în această perioadă atrage și mai mult noroc în viața lor.

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