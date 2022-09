Singura soluție: să suportăm frigul, întunericul și prețurile mari

Temperatura de 19 grade Celsius în locuințe și chiar mai scăzută la locul de muncă ar putea deveni standard impus în mai multe țări. Încă de la începutul lunii martie, anul acesta, Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, la Bruxelles a-ndemnat populația să contribuie la lupta împotriva lui Vladimir Putin, trăind la temperaturi reduse, pe timpul iernii, iar temperatura maximă vehiculată era de 19 grade Celsius. Despre această temperatură, considerată „optimă” pentru confortul locuinței, se vorbește de mai mulți ani, iar în unele țări s-a început „antrenamentul” populației pentru a reduce căldura din casă, etapizat.

Cu trei-patru ani în urmă, se discuta în spațiul public despre această nevoie de reducere a temperaturii, pentru a salva planeta, însă războiul din Ucraina a mutat discuția pe problema Rusiei, iar „soluția” e aceeași. Acum a devenit deja normă și Elveția a uimit întreaga lume, anunțând că vor fi verificați toți cetățenii, astfel încât să fie depistați cei care au mai mult de 19 grade Celsius în casă, pe timp de iarnă, iar cei care vor face „risipă de energie”, încălzindu-se prea mult, vor fi condamnați la închisoare până la trei ani.

Guvernul Elveției a anunțat că va adopta măsuri dure împotriva celor care vor încălca o ordonanță privind gazele, pe timpul iernii. Elvețienii care au locuințele încălzite cu gaz vor fi obligați să mențină o temperatură de cel mult 19 grade Celsius la interior, iar apa nu se va putea încălzi la mai mult de 60 de grade Celsius. Vor fi interzise și radiatoarele, caloriferele electrice și corturile cu aer cald, iar zonele de SPA vor renunța la piscine încălzite și la saune.

Statul nu mai ajută, ci impune

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, oficial, că Executivul caută soluţii pentru reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale, în contextul abordării aceluiași tip de măsuri de alte țări din Uniunea Europeană. Singura țară care a declarat că nu se va conforma este Ungaria, care are și un contract foarte bun cu Federația Rusă pentru achiziția de gaze naturale, semnat anul trecut, pe o perioadă de 15 ani. În timp ce vecinii din Ungaria au primit asigurări de la premierul Viktor Orban că nu vor avea probleme cu încălzirea sau cu iluminatul, Nicolae Ciucă a făcut apel la populaţie să reducă risipa de energie electrică și gaze. În același timp, statul încă asigură încărcarea gratuită a mașinilor electrice, la unele puncte de alimentare.

În Guvernul României se dezbate crearea unui sistem de penalităţi pentru cei care nu vor respecta noua normă de încălzire cu consum redus de gaze și curent electric. De la finalul anului trecut, când începuse scandalul legat de creșterea bruscă a costurilor facturilor, se discuta și despre interzicerea încălzirii cu lemne sau înlocuitori. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat atunci că informațiile sunt false și chiar se încurajează acest tip de încălzire, deși până acum s-au făcut foarte multe eforturi, la nivel mondial, pentru reducerea cantității de CO2. Chiar președintele Klaus Iohannis a declarat, anul acesta, că ținta României e de a reduce emisiile de dioxid de carbon la zero, până în 2026.

ANPC i-a amendat pe furnizori

La începutul acestui an, tot în contextul scandalului legat de facturile care au crescut brusc, la energie electrică și gaze naturale, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a strâns toți reprezentanții pieței de energie și a anunțat înființarea Comandamentul pentru Energie – structură special creată de ANPC, coordonată de la început de Mihai Culeafă și Paul Anghel. Scopul creării acestei structuri este de a verifica modul în care unele companii furnizoare de energie electrică și gaze naturale au respectat legislația în vigoare și drepturile consumatorilor persoane fizice, dar și felul în care acestea au reacționat, ca urmare a controalelor ANPC întreprinse. Încă din luna ianuarie, comisarii ANPC au făcut 94 de controale în întreaga țară, alte 100 fiind în derulare la sfârșitul primei luni a anului. Doar în ianuarie ANPC a dat sancțiuni contravenționale în valoare de 645.000 de lei, la care s-au adăugat 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii și măsura recalculării tuturor facturilor care nu respectă prevederile legii.

Mulți consumatori s-au plâns însă de practici ilegale din partea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale și în următoarele luni, inclusiv facturi calculate greșit sau citiri eronate, dar scandalul s-a stins. În contextul războiului din Ucraina și al crizei generalizate, la nivel european și nu numai, suntem, în prag de iarnă, în aceeași situație ca la începutul anului, dar soluția este reducerea consumului și statul în frig, nicidecum reducerea prețurilor sau vreun ajutor financiar din partea statului, așa cum s-a discutat inițial.

S-a creat cea mai mare discriminare

În primăvara acestui an, deja s-au stabilit cote de consum peste care sunt considerați „bogați” cei care nu respectă standardul. Dar cotele sunt aceleași pentru toți românii, indiferent dacă ei locuiesc la câmpie sau la munte. În București, temperatura medie pe timp de iarnă, în ultimii trei ani, a fost în jur de zero grade Celsius, cu foarte puține zile în care s-au înregistrat temperaturi sub minus zece grade Celsius. În schimb, la deal, la munte și în Podișul Transilvaniei sunt zone în care media pe lunile de iarnă e de minus 15 grade Celsius, iar mai mult de jumătate de an e frig, temperaturile fiind mai mici de minus 35 de grade Celsius. Frigul începe în septembrie și se termină în iunie.

În aceste condiții, este foarte clar, chiar și la o analiză superficială, fără un studiu făcut de experți, că un român din Întorsura Buzăului, din „secuime” sau din zonele montane ar sta în frig cel puțin trei luni pe an, dacă ar consuma cât altul din București, numai din diferența de cel puțin trei luni între perioadele friguroase din zonele diferite.

De asemenea, o locuință încălzită chiar și până la 19 grade Celsius la interior, are un consum mult mai mare dacă afară sunt minus 35 de grade Celsius, față de alta dintr-o zonă unde sunt zero grade sau chiar temperaturi pozitive iarna. Astfel, prin falsa nevoie de egalitate de șanse și pe modelul standardizării specifice globalizării, tocmai s-a creat cea mai mare discriminare și condamnarea la sărăcie, la boală și, inevitabil, la moarte, a populației care locuiește în zonele cu temperaturi scăzute. Nici măcar nu s-a luat în considerare necesitatea unui studiu care să stabilească nivelul de consum pe zone, în funcție de temperaturile de afară și de perioadele friguroase din cursul anului.

Companiile vor să încaseze mai puțini bani

Furnizorii de energie au început, la rândul lor, o „campanie de informare și conștientizare”, trimițând, de luna trecută, scrisori către consumatori. Cei care încasează bani de la clienți le spun acestora să consume mai puțin, ca să nu plătească mai mult. „Ai grijă de consumul tău de energie! Alege să reduci consumul de energie! Știm că îți dorești ca nimic să nu te ia prin surprindere. De aceea, venim către tine cu câteva sfaturi practice, care te pot ajuta să nu irosești energia și să reduci consumul și, prin urmare, valoarea facturii tale. Multe țări europene își încurajează locuitorii să fie mai atenți la consumul de energie. Aceasta pentru că prețul energiei rămâne ridicat, iar reducerea consumului este singura modalitate prin care putem controla valoarea facturilor. Astfel, ne-am gândit să venim în sprijinul tău cu câteva recomandări practice”, este mesajul trimis către clienți de una dintre companiile care ne furnizează gaze naturale și curent electric.

Dincolo de faptul că nu se poate explica în niciun fel de ce un furnizor și-ar dori să consume clienții lui cât mai puțin, recomandările pe care aceste companii le fac se referă doar la reducerea consumului, sub amenințarea cu niște prețuri atât de mari încât ei vor fi nevoiți să ajungă la sistarea furnizării și la executare silită, în caz de imposibilitate de plată.

În context, la fel cum s-a mai întâmplat și în decembrie 2021, apoi în ianuarie și februarie anul acesta, au apărut erori care pot provoca infarct clienților acestor companii, dar care pot speria populația atât de tare, încât să determine foarte mulți consumatori să respecte normele impuse. Dacă în prima fază apăreau facturi cu sume enorme, apoi s-a spus că au fost mai multe erori de calcul, acum românii au început să primească „din greșeală”, notificări de la furnizorii lor, în care li se spune cum se poate eșalona suma datorată furnizorului sau cum ar putea ajunge la executarea silită. Apoi compania le cere scuze clienților și spune că a fost o eroare.

Cei mai afectați de măsurile de reducere a consumului de energie electrică și gaze naturale sunt locuitorii de la „polul frigului”, Harghita, Covasna, inclusiv Întorsura Buzăului și zonele de munte. În același timp, Ungaria și-a anunțat cetățenii că nu va avea nimeni de suferit.