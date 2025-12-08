Tranzacție URIAȘĂ pe piața de streaming. Ce spune Donald Trump despre preluarea Warner Bros de către Netflix

„Au o cotă de piață foarte mare, iar când vor avea Warner Brothers, această cotă va crește mult”, a spus președintele SUA. „Ar putea fi o problemă”, a adăugat Trump.

Netflix, care ar ajunge să dețină și HBO Max al Warner, ar depăși pragul de 30% cotă de piață în SUA. Totuși, Netflix ar urma să argumenteze că și alte servicii de streaming, inclusiv YouTube, ar trebui luate în considerare când se evaluează piața, scrie Financial Times.

Netflix a câștigat licitația pentru Warner Bros vineri, depășind ofertele Paramount și Comcast. Sindicatul scenariștilor de la Hollywood s-a numărat printre vocile din industrie care au cerut ca tranzacția să fie blocată.

Președintele SUA; Donald Trump, a spus că va avea un rol în decizia privind aprobarea tranzacției.

El a precizat că directorul Netflix, Ted Sarandos, l-a vizitat săptămâna trecută la Biroul Oval pentru o întâlnire.

Liderul de la Casa Albă l-a numit pe Sarandos „o persoană extraordinară” și l-a comparat cu Louis B. Mayer, care a fondat studioul Metro-Goldwyn-Mayer în 1924.

„Cred că este fantastic”, a spus el despre Sarandos. „Am foarte mult respect pentru el. În istoria Hollywoodului ai putea spune că nu a existat nimic asemănător cu ceea ce a realizat el. Dar este o cotă de piață mare, nu există nicio îndoială”, a subliniat Trump.

Oferta câștigătoare a Netflix i-a surprins pe mulți la Hollywood. O ofertă rivală din partea Paramount era favorită să obțină aprobarea autorităților de reglementare, deoarece compania este susținută de Larry Ellison, miliardarul cofondator al Oracle și susținător al lui Trump.