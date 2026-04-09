Cum se umflă costurile salubrizării în București: se dă cu mătura pe milioane de metri pătrați de trotuare inexistente

Curtea de Conturi a luat la verificat primăriile din sectoarele 1, 2 și 3 ale Capitalei, iar surprizele nu lipsesc. Inspectorii Curții au descoperit nereguli inclusiv în ceea ce privește măturatul stradal.

Au fost decontate servicii pentru o suprafață mult mai mare decât cea reală, ceea ce ridică semne serioase de întrebare legate de corectitudinea cheltuirii banilor publici și de modul în care au fost verificate aceste lucrări. În lipsa unor mecanisme eficiente de control, se creează un teren favorabil pentru risipă sau chiar abuzuri, iar nota de plată este suportată, în final, de contribuabili.

Monitorizarea atentă a contractelor, utilizarea unor sisteme clare de raportare și verificarea în teren a lucrărilor ar trebui să fie reguli de bază, nu excepții.

De exemplu, numai la nivelul Primăriei Sectorului 1 auditul a scos la iveală că în 2024 s-au plătit ilegal 88.940 de lei, contrar prevederilor legale, servicii de salubrizare stradală supradimensionate care au constat în măturare manuală și spălarea trotuarelor. Suma plătită nejustificat ar putea fi însă chiar mai mare, în condițiile în care verificările Curții de Conturi au fost făcute pe un eșantion de străzi selectate. Pe cele șase străzi selectate de auditori s-a descoperit că diferența dintre suprafața trotuarelor maturate și spălate în 2024 și suprafața reală a acestor trotuare a fost de aproape 6.000 de metri pătrați. Practic, raportul de audit al Curții a reținut că au fost acceptate la plată servicii care în realitate nu au fost realizate. Calculul acestor servicii a fost făcut din pix, din birou. Raportul precizează că plata eronată a serviciilor de salubrizare a fost generată de modul de calcul al suprafeței, prin înmulțirea lungimii arterei cu lățimea trotuarelor, dar pe anumite artere, lungimea trotuarelor nu este aceeași cu lungimea arterei, existând și cazuri în care trotuarul lipsește în totalitate. Acum, Primăria Sectorului 1 va trebuie să stabilească valoarea reală a prejudiciului și să recupereze sumele plătite pentru servicii neefectuate de curățenie stradală până la finalul lunii iunie a acestui an, potrivit recomandărilor Curții de Conturi. Angajații primăriei vor avea de lucru în lunile următoare. Ei trebuie să coboare în stradă și să măsoare cu exactitate lungimea străzilor și mai ales a trotuarelor, dacă nu vor ca prejudiciul constatat de Curtea de Conturi să fie plătit de ei.

În sectorul 2 s-au măturat 500 de hectare inexistente

Aceeași situație a fost constatată și la Primăria Sectorului 2, aici prejudicial constatat fiind de 475.424 lei (455.097 lei în 2024 și 20.327 lei în decembrie 2023). Practic, primăria a plătit servicii neefectuate de măturat manual a trotuarelor pentru o suprafață de 4.709.889 metri pătrați, echivalentul a aproape 500 de hectare. Plata nejustificată a avut loc în anul 2024. Pentru a verifica dacă suprafețele pentru care s-au emis facturi coincid cu cele reale, Curtea de Conturi a selectat aleatoriu nouă străzi de pe raza sectorului 2, și numai pentru acestea s-a constatat că s-au plătit servicii de măturat manual pentru o suprafață inexistentă de 14.940 metri pătrați. Situația a fost generată de neactualizarea planului de curățenie a căilor publice în 2024 cu suprafețele măsurate real și înscrise în documentele cadastrale. În timpul misiunii de audit, prejudicial creat a fost recuperat integral, arată Curtea de Conturi în raportul său.

La sectorul 3, achiziții supraevaluate de mașini de salubrizare

La Primăria Sectorului 3, inspectorii Curții de Conturi nu au identificat probleme la suprafața măturată, dar au descoperit că Direcția de Salubrizare a Sectorului 3 a achiziționat autovehicule speciale și utilaje agricole la prețuri nejustificat de mari. Suma cheltuită nejustificat pentru aceste achiziții s-a ridicat la 162.258 lei în 2024. Cum acești bani nu mai pot fi recuperați acum, raportul de audit precizează că primăria va avea obligația să-și actualizeze normele procedurale proprii în ceea ce privește achizițiile, astfel încât acestea să se facă doar ca urmare a unor cercetări de piață care să determine valorile estimate ale bunurilor care urmează să fie cumpărate.

La Primăria Sectorului 3, auditul Curții de Conturi a descoperit că s-au cheltuit ilegal 4,55 milioane de lei la Hala Laminor pentru lucrări neefectuate. Sumele au fost recuperate în timpul misiunii de audit.