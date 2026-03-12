Alertă sanitar-veterinară: Cadavre de animale lăsate să putrezească în aer liber, la Constanța

Autoritățile anunță că „polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au identificat, în urma unei sesizări, mai multe resturi de origine animală, în stare avansată de putrefacție, la ieșire din localitatea Culmea”.

Descoperirea a fost făcută în noaptea de marți spre miercuri. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța și ai unității administrativ teritoriale.

„În urma cercetării la fața locului s-a stabilit faptul că, pe un teren de aproximativ 10.000 de metri pătrați, se află abandonate resturi de origine animală, respectiv subproduse de origine animală nedestinate consumului uman, în stare avansată de putrefacție, precum și diverse deșeuri inerte (plăci de azbest, plastice, profile de aluminiu, anvelope auto, etc.). De asemenea, au fost identificate 197 de crotalii auriculare de ovine și 24 de crotalii auriculare de bovine, fiind ridicate, de către reprezentanții D.S.V.S.A. Constanța, în vederea stabilirii trasabilității acestora”, au transmis anchetatorii.

Terenul va fi curățat și a fost deschis dosar penal pentru „abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor”.

(sursa: Mediafax)