Subvențiile APIA pe cap animal ajung la crescători până la 31 ianuarie

de Adrian Stoica    |    14 Ian 2026   •   22:15
Subvențiile APIA pe cap animal ajung la crescători până la 31 ianuarie
Anunțul privind plata subvențiilor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a fost făcut de către Agenția Națională pentru Zootehnie, într-o postare pe pagina oficială Facebook.

Subvențiile sunt aferente campaniei 2025 și vor fi efectuate în limita bugetelor alocate și pentru cererile corect depuse și eligibile. Agenția subliniază că aceste plăți se acordă fermierilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația națională și europeană și pot include, în funcție de schema aplicabilă:

• bovine și bubaline;

• ovine și caprine;

• alte categorii de animale eligibile.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de specie, efectiv eligibil și tipul de intervenție accesată. Subvențiile pe cap animal contribuie semnificativ la:

• acoperirea costurilor cu furajele;

• menținerea efectivelor de animale;

• stabilitatea economică a fermelor zootehnice, în special a celor mici și medii.

