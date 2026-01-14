Subvențiile APIA pe cap animal ajung la crescători până la 31 ianuarie

Subvențiile sunt aferente campaniei 2025 și vor fi efectuate în limita bugetelor alocate și pentru cererile corect depuse și eligibile. Agenția subliniază că aceste plăți se acordă fermierilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația națională și europeană și pot include, în funcție de schema aplicabilă:

• bovine și bubaline;

• ovine și caprine;

• alte categorii de animale eligibile.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de specie, efectiv eligibil și tipul de intervenție accesată. Subvențiile pe cap animal contribuie semnificativ la:

• acoperirea costurilor cu furajele;

• menținerea efectivelor de animale;

• stabilitatea economică a fermelor zootehnice, în special a celor mici și medii.