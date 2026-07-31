Succesiune fără impozit: Cine beneficiază de noua măsură adoptată de Senat

Măsura vine în contextul atacului cibernetic care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), blocând temporar activitatea instituției și împiedicând finalizarea unor proceduri succesorale.

Cât timp sunt scutiți moștenitorii de taxa succesorală

Potrivit legislației în vigoare, moștenitorii sunt scutiți de plata impozitului pe succesiune dacă finalizează procedura în termen de doi ani de la data decesului proprietarului. În cazul depășirii acestui termen, ei trebuie să achite un impozit de 1%, calculat la valoarea masei succesorale.

Ce prevede modificarea adoptată de Senat

Senatul a aprobat luni, cu 92 de voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”, o derogare de la prevederile Codului Fiscal. Astfel, nu se va percepe impozit pentru succesiunile finalizate până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv, dacă termenul de doi ani de la deces se împlinește în intervalul 14 iulie – 30 septembrie 2026.

„Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, nu se datorează impozit pentru succesiunile dezbătute și finalizate până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv, pentru care termenul de doi ani de la data decesului autorului succesiunii se împlinește în perioada 14 iulie – 30 septembrie 2026”, prevede textul adoptat de Senat.

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Blocajul de la Cadastru a afectat procedurile succesorale

Atacul cibernetic care a afectat infrastructura informatică a ANCPI a dus la suspendarea temporară a unor operațiuni cadastrale începând cu data de 14 iulie. În aceste condiții, unele proceduri de succesiune nu au mai putut fi finalizate la timp, deși moștenitorii se aflau încă în perioada legală de scutire.

Inițiatorii proiectului susțin că derogarea este necesară pentru ca persoanele afectate de blocajul administrativ să nu fie obligate să plătească impozitul suplimentar din cauza unei situații independente de voința lor.

Propunerea legislativă a fost transmisă Camerei Deputaților, care are rol de for decizional. O ședință de plen este programată vineri, iar proiectul ar putea ajunge la promulgare la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit stiripesurse.ro.