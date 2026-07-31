Românii au printre cele mai mici salarii din UE. Majorările rapide nu-i ajută pe angajați

Datele prezentate de Eurostat, arată că salariul minim în România în luna iulie a fost de 825 de euro.

Țările cu cele mai mici salarii minime

Cele mai mici salarii minime se înregistrează în Bulgaria- 620 de euro și Letonia- 780 de euro.

Țările cu cele mai mari salarii minime

La polul opus, Eurostat arată că cele mai mari salarii minime din țările UE depășesc 2.000 de euro.

Topul este condus de Luxemburg, cu 2 771 de euro, Irlanda, cu 2 391 euro și Germania, cu 2 343 euro.

Statele unde salariul minim nu este reglementat

Eurostat arată că în cinci dintre cele 27 de țări ale UE salariul minim nu este reglementat. Este vorba de Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia.

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Creștere rapidă a salariului minim în România

Cu toate acestea, datele Eurostat arată că România a avut una dintre cele mai ridicate rate medii anuale de creștere a salariului minim în perioada iulie 2016 – iulie 2026, de 11,6%, fiind depășită doar de Lituania (11,7%).

Cele mai scăzute rate medii anuale de creștere dintre țările UE au fost înregistrate în Franța (2,4 %), Malta (3,2 %) și Luxemburg (3,7 %).

În România, salariul de bază minim brut lunar pe țară garantat în plată a crescut de la 1 iulie 2026 la 4.325 lei lunar.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026, începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.

Anterior, nivelul salariului minim a fost de 4.050 lei, creșterea fiind de 6,8%.