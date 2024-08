Cum să creezi mai multe slujbe bune

Cel puțin de la criza financiară globală din 2008, frustrarea pe scară largă față de perspectivele economice stagnante a alimentat forme din ce în ce mai periculoase de nemulțumire în țările dezvoltate. De prea multe ori, acest lucru a dus la politici economice autodistructive, cum ar fi Brexit sau jurământul lui Donald Trump de a aduna și de a deporta toți imigranții neautorizați – un pas care ar reduce imediat forța de muncă americană cu aproximativ 5% și ar face, probabil, ca întreaga economie a SUA să se contracteze cu o valoare similară.

Dar există o cale de urmat cu totul mai bună, așa cum o demonstrează Legea CHIPS și Știință din 2022 (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors CHIPS and Science), Act-lege, creată cu scopul de a atrage producția de microcipuri înapoi în Statele Unite, după câteva decenii în care companiile individuale au delocalizat tehnologia; n.trad.), care a depășit regula obstrucțională a Senatului SUA (cerința de facto a unei majorități de trei cincimi pentru toată legislația) și a fost adoptată cu un vot de 64-33 (inclusiv 17 republicani). Legea a oferit un impuls pentru sprijinul federal pentru cercetare și știință, având ca scop sprijinirea descoperirilor într-o gamă largă de sectoare. În mod esențial, a propus și răspândirea acestui sprijin în toată țara, cu scopul de a crea hub-uri (centre) tehnologice de generație următoare.

Inovația implică de obicei progrese tehnologice, iar în ultimul secol cele mai mari – inclusiv radarul, microelectronica, sateliții, internetul și biotehnologia – au avut efecte profunde în întreaga economie. Dar, așa cum am explicat Jonathan Gruber și cu mine în cartea noastră din 2019 „Jump-Starting America”, tocmai pentru că impactul este atât de larg răspândit, beneficiile complete (inclusiv efectele extinse și adesea neprevăzute) nu revin niciunei firme sau investitorului individual. În plus, rentabilitatea financiară exactă a progreselor transformaționale este întotdeauna greu de cuantificat. În consecință, capitalul de risc și corporațiile consacrate preferă să evite riscurile inerente științei de bază, aplicațiilor inițiale și extinderii pe piețe de dimensiuni necunoscute.

Astăzi, de exemplu, importanța potențială supremă a calculului cuantic nu este contestată, dar ezitarea sectorului privat american de a investi reprezintă o constrângere majoră – creând un risc semnificativ ca alți jucători geopolitici să depășească avantajele actuale ale Americii. Sau luați în considerare biomanufactura (folosirea materialelor biologice pentru a fabrica tot felul de produse), pentru care conceptele de bază sunt ferm stabilite. Nici aici sectorul privat nu este dispus să sprijine extinderea. Iar pentru producția avansată (care denotă în general forme digitale de control pentru mașini, aplicate în multe procese industriale), întreprinderile mici și mijlocii se luptă să găsească și să adopte versiuni interne ale ceea ce au nevoie în continuare.

SUA, Marea Britanie, Franța și orice număr de alte țări europene trebuie să facă urgent investiții strategice în tehnologii cheie, să creeze mai multe locuri de muncă bune și să rămână înaintea concurenților geopolitici din ce în ce mai agresivi. Desigur, dacă alte țări se grăbesc să inventeze viitorul, aceasta crește presiunea asupra oricărei țări de a se mișca rapid – dar acesta este în general un lucru bun, în special în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Atâta timp cât inventăm lucruri utile – nu mărfuri dăunătoare social, cum ar fi tutunul, mâncarea nedorită și publicitatea digitală – mai multă concurență pentru a inventa este probabil să declanșeze o cursă spre vârf.

În timpul fazei de implementare a CHIPS and Science Act, Administrația pentru Dezvoltare Economică (EDA) din SUA a desemnat 31 de centre tehnologice în 32 de state și Puerto Rico. La începutul lunii iulie, EDA a anunțat finanțare în valoare de 504 milioane USD pentru 12 hub-uri regionale de tehnologie și inovare, „pentru a accelera creșterea industriilor inovatoare”.

Vor reuși toate aceste centre? Poate că nu: urmărirea inovației veritabile implică riscuri reale, până la urmă. Și finanțarea de până acum aproape sigur nu este suficientă pentru a avea un impact semnificativ. Dar vestea cea mare este că aproape toate părțile țării doresc să se implice în acțiune – doar patru state nu au reușit să câștige cel puțin un Grant pentru Dezvoltare Strategică.

După cum a spus senatorul Maria Cantwell de la Washington, președintele Comisiei Senatului pentru Comerț, Știință și Transport, cu privire la CHIPS and Science Act, „nu știm exact ce inovații vor rezulta din asta, dar știm asta: America va fi mai competitivă din cauza asta. Și... vom putea să ne creștem economia pentru viitor, datorită investițiilor pe care le-am făcut astăzi.”

Dacă doriți mai multe locuri de muncă bune, investiți în știință, facilitați comercializarea tehnologiei care rezultă din aceasta și facilitați oamenilor să construiască companii în care produsul a fost inventat. Este nevoie de mai multe finanțări și de gândire strategică suplimentară, în parte pentru că vor exista întotdeauna noi tehnologii la orizont. Dar legea „CHIPS și Știință” a oferit un important salt constructiv, de la care și alte țări ar trebui să ia exemplu.

Autorul:

Simon Johnson, fost economist-șef la Fondul Monetar Internațional, este profesor la MIT Sloan School of Management și coautor (împreună cu Daron Acemoglu) al cărții Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (PublicAffairs, 2023).

Traducere, adaptare, editare: Daniel Apostol, ClubEconomic.ro

Drepturi de autor: Project Syndicate, 2024