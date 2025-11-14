RCA se scumpește din nou. Șoferii din București plătesc aproape DUBLU față de alte județe

RCA mai scump cu 5,4% în următoarele șase luni. Șoferii din Capitală și Ilfov, cei mai afectați

Prețurile RCA continuă să urce, după ce motorina a depășit pragul psihologic de 8 lei. Noile tarife de referință publicate de ASF anunță scumpiri medii de 5,4%, cu un impact major asupra șoferilor din București și Ilfov. Tot mai mulți români aleg plata poliței în rate pentru a rezista creșterilor succesive.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință pentru următoarele șase luni, iar concluziile sunt clare: urmează o nouă rundă de scumpiri la RCA. Cele mai mari creșteri vizează Capitala și județul Ilfov, unde prețurile explodează comparativ cu restul țării.

Potrivit cifrelor, diferențele între județe sunt uriașe.

„Pentru un şofer din Bucureşti - Ilfov, cu vârsta cuprinsă între 31 şi 40 de ani şi cu o maşină de 125 de KW, tariful poate urca până la 2.614 lei, comparativ cu aceeaşi categorie de şofer dar din alt judeţ, pentru care tariful urcă până la 1.590 de lei", transmite Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Creșteri de până la 30% în doi ani. Șoferii disciplinați, marii câștigători

Tarifele publicate de ASF sunt orientative, însă tendințele de creștere sunt evidente. În urmă cu doi ani, un șofer bucureștean plătea aproximativ 2.500 de lei pe an. Sub plafonarea temporară, prețul a urcat la 2.600 de lei, iar acum nota de plată ajunge la 3.300 de lei pe an — o creștere de circa 30%.

Pentru șoferii fără incidente, costurile pot scădea la jumătate, datorită bonusurilor.

„Un pic mai mult de atenţie în trafic înseamnă un RCA mai stabil. Să ai o maşină la finalul lui 2025 e mai scump decât anul trecut. Nu mai vorbim şi de creşterea impozitelor", explică specialistul auto Lucian Popa.

Pe de altă parte, mulți șoferi reclamă dificultatea recuperării daunelor.

„Sunt momente în care te duci să-ţi obţii banii pe asigurare şi aştepţi luni de zile, sumele pentru veniturile noastre sunt destul de mari”, spune un conducător auto.

Nemulțumiri dure în industrie: „Jaf generalizat”

Creșterile nu au rămas fără reacții în industria transporturilor.

„Am ajuns să asistăm la un jaf generalizat al acestor asigurări obligatorii prin legea 132. Nici astăzi, niciun Guvern al României n-a putut să dea nicio ordonanţă sau dispoziţie ca o instituţie financiară românească să emită poliţe RCA", afirmă Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Pentru șoferii care primesc oferte cu peste 36% mai mari decât tariful de referință, există varianta unui apel la Biroul Asiguratorilor de Vehicule din România, unde se poate solicita o ofertă alternativă.

Brokerii confirmă că tinerii sunt categoria cea mai lovită: „Preţurile sunt mult peste medie la tinerii sub 30 de ani care conduc maşini puternice. Preţurile au crescut pentru că toate preţurile în societate au crescut!", spune un broker.

Românii trec la plata RCA în rate. Aproape jumătate nu mai pot susține costurile

Pe fondul scumpirilor repetate, plata RCA în rate devine tot mai răspândită. Aproximativ 40% dintre participanții la un sondaj Observatornews.ro declară că achită polița eșalonat — fie direct la asigurător, fie prin card de credit.

„În lege ar trebui să existe ceva care să impună blocarea unor sume pe cardul clienţilor în niște condiţii optime cu plata în rate. Sau cu cardul de credit. Dacă mergem către companii bune în piaţă, cu istoric, acolo se poate face asta şi spargem în rate fără nicio problemă", subliniază brokerul Valeriu Bădilă.

În prezent, doar 75% dintre mașinile din România au poliță RCA valabilă — un procent îngrijorător în contextul în care costurile continuă să crească.