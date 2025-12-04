x close
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Termocentrala Brazi obligată să se oprească două zile! Ce spune ministrul despre riscul de blackout

de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   17:03
Sursa foto: Hepta/Bogdan Ivan explică situația de la centrala Brazi: lipsa apei oprește producția, dar România are energie suficientă

În ultimele ore am fost în legătură directă cu OMV Petrom, cu autoritățile locale și cu instituțiile care gestionează resursa de apă, pentru ca alimentarea să fie reluată cât mai repede și centrala să poată fi repornită în siguranță. Din partea Ministerului Energiei intervenim imediat ce lipsa apei afectează funcționarea unei capacități strategice, a transmis la ora 18 ministrul Energie, Bogdan Ivan, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Am discutat cu Virgil Nanu, Președintele Consiliului Județean Prahova, dar și cu prefectul Daniel Nicodim, care va convoca Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, astăzi la ora 19:00, astfel încât toate instituțiile cu responsabilități în gestionarea apei să acționeze coordonat, rapid și transparent față de oameni.

Vestea bună este că siguranța alimentării cu energie nu este pusă în pericol. Sistemul Energetic Național are disponibile capacități de peste 19.800 MW (din care 13.400 MW în bandă) și poate acoperi integral cei 832 MW ai centralei de la Brazi.

Rolul nostru este să menținem stabilitatea sistemului energetic național și să monitorizăm permanent situația. Mă asigur că indiferent de situație, România are suficientă energie. Oamenii de acasă au nevoie de soluții, nu de scuze.

De asta mă ocup!”, a scris ministrul.

Subiecte în articol: brazi blackout bogdan ivan omv petrom
