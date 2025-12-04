Termocentrala Brazi obligată să se oprească două zile! Ce spune ministrul despre riscul de blackout

„Am discutat cu Virgil Nanu, Președintele Consiliului Județean Prahova, dar și cu prefectul Daniel Nicodim, care va convoca Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, astăzi la ora 19:00, astfel încât toate instituțiile cu responsabilități în gestionarea apei să acționeze coordonat, rapid și transparent față de oameni.

Vestea bună este că siguranța alimentării cu energie nu este pusă în pericol. Sistemul Energetic Național are disponibile capacități de peste 19.800 MW (din care 13.400 MW în bandă) și poate acoperi integral cei 832 MW ai centralei de la Brazi.

Rolul nostru este să menținem stabilitatea sistemului energetic național și să monitorizăm permanent situația. Mă asigur că indiferent de situație, România are suficientă energie. Oamenii de acasă au nevoie de soluții, nu de scuze.

De asta mă ocup!”, a scris ministrul.