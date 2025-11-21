Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct în primele 20 cele mai sigure orașe din lume

Un nou clasament global al siguranței urbane plasează România în poziții remarcabile, cu șapte orașe incluse în top 300 mondial. Țara devine astfel cea mai sigură din Europa de Sud-Est și se aliniază la performanțele unor state cu tradiție în managementul riscurilor urbane.

Conform ediției „Safest Cities in the World 2025” realizată de CEOWorld Magazine, România își consolidează poziția pe harta globală a siguranței. Cu șapte municipii prezente în topul primelor 300 de orașe, țara se clasează pe locul 10 la nivel mondial, la egalitate cu Spania—o performanță notabilă pentru Europa de Sud-Est.

România, cea mai sigură țară din Sud-Estul Europei

În regiune, România domină detașat, depășind state precum:

Turcia – 6 orașe

Croația – 2 orașe

Bulgaria – 2 orașe

Această configurație întărește imaginea unui climat urban stabil, cu progrese vizibile în gestionarea riscurilor și creșterea siguranței cetățenilor.

Cele șapte orașe românești din topul mondial

Lista completă a municipiilor românești incluse în „Safest Cities in the World 2025”, alături de pozițiile și scorurile aferente anului 2024, este următoarea:

Cluj-Napoca – locul 19, scor 94.36

Timișoara – locul 33, scor 92.37

Brașov – locul 34, scor 92.28

București – locul 56, scor 89.49

Iași – locul 95, scor 83.71

Craiova – locul 196, scor 70.28

Constanța – locul 210, scor 67.09

Primele trei orașe românești din clasament, toate cu scoruri peste 90 de puncte, se aliniază standardelor unor metropole internaționale recunoscute pentru siguranță și calitate a vieții. De asemenea, prezența Bucureștiului în prima treime a topului global confirmă ritmul accelerat al îmbunătățirilor în infrastructură, securitate și gestionarea situațiilor de risc.

România, un actor tot mai vizibil pe scena europeană

Performanțele din acest clasament reflectă evoluția constantă a indicatorilor de siguranță urbană din România. Poziționarea țării ca lider regional și participant competitiv la nivel european și global reprezintă o validare a eforturilor depuse în ultimii ani pentru modernizarea și securizarea mediului urban.