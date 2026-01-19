Transelectrica mai pierde un proces la Centrul de Arbitraj de la Viena

Procesul a fost intentat de doi foşti membri ai Directoratului, Marcu Corneliu Bogdan şi Miu Andreea Mihaela, revocaţi în iunie 2021 înainte de expirarea mandatului de către acționariatul companiei.

Conform datelor transmise Bursei, valoarea brută a compensaţiilor pentru perioada de mandat neexecutată se ridică la 3.792.994 lei, la care se adaugă 652.266 lei pentru componenta variabilă şi costurile arbitrale (125.901 euro şi 45.011 lei), însumând peste 4,8 milioane lei ce vor afecta rezultatul exerciţiului şi lichidităţile societăţii.

Până acum, mai mulți dintre foștii membri ai Consiliului de Administrație și ai Consiliului de Supraveghere ai companiei de stat demiși în 2021, imediat după schimbarea Guvernului Orban cu Guvernul Cîțu, au câștigat în instanța de la Viena, obligând astfel la plata unor despăgubiri de milioane de lei.