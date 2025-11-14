Străinii care muncesc în România trimit acasă aproape 1 miliard de euro. Transferurile au explodat în prima jumătate a anului

România devine o sursă majoră de venit pentru muncitorii străini, de la asiaticii plătiți modest până la expații occidentali cu salarii ridicate. În prima jumătate a anului, transferurile de bani către țările de origine au atins un nivel record, în timp ce statul vrea să reducă numărul permiselor de muncă pentru 2026.

Străinii care lucrează în România trimit acasă sume tot mai mari, iar primele șase luni ale anului au adus un record absolut: aproape un miliard de euro a ieșit din țară, potrivit datelor oficiale. Creșterea este de aproape 25% față de anul trecut, semn că România atrage tot mai mulți angajați din Asia, dar și expați bine plătiți din state dezvoltate, potrivit Observator News.

Pe șantiere, în restaurante sau în depozite, muncitorii din Asia reprezintă astăzi imaginea forței de muncă externe. Fiecare trimite acasă chiar și mii de lei lunar. Transferurile către Nepal, una dintre cele mai mari comunități de lucrători extracomunitari, s-au dublat în prima parte a anului.

Reporter: „Cam cât le trimiteți într-o lună?”

Lucrător nepalez: „În jur de 3.000 de RON.”

Nepalezii sunt acum cea mai numeroasă comunitate de angajați din construcții, HoReCa și logistică, sectoare în care firmele românești nu mai găsesc personal autohton.

Vicepreședintele POFM, Corina Constantin, explică mecanismul din spatele sumelor transferate:

„Din studiile noastre am observat că aceştia trimit undeva la 85% din salariu în ţara de origine, ei reuşind cumva cu ajutorul alocaţiei de hrană şi pentru că angajatorii le plătesc chiria să se întreţină cu o sumă destul de mică în România.”

Guvernul vrea să reducă numărul permiselor de muncă pentru străini

În timp ce companiile cer mai mulți angajați extracomunitari, Guvernul pregătește o limitare: cu 10.000 de permise mai puține în 2026. Măsura urmărește să ofere locuri pe piața muncii pentru bugetarii disponibilizați în urma restructurărilor.

Decizia este considerată nerealistă de sindicate.

Dumitru Costin, președintele BNS, spune: „Marea majoritate a lucrătorilor din sectorul public sunt lucrători cu anumite calificări, cu studii superioare. Este exclus să creadă cineva că se vor angaja pe posturile pe care le cer angajatorii din sectorul privat. Au nevoie de foarte multă forţă de muncă necalificată.”

Expații occidentali trimit cele mai mari sume

Pe lângă muncitorii asiatici, și expații din țări dezvoltate contribuie masiv la volumul transferurilor. Britanicii se află pe primul loc, cu 234 de milioane de euro trimiși în primele șase luni. Urmează germanii și italienii, potrivit datelor prezentate de Observator. „În total, străinii care muncesc în România au trimis aproape un miliard de euro în primul semestru din acest an.”

Profesorul de economie Tănase Stamule explică dinamica: „Avem câteva mii de companii cu capital mixt, româno-german. Dacă ne uităm la Braşov, Timişoara, Bucureşti, vedem tot mai mulţi cetăţeni germani care activează în România. Își trimit banii în conturile lor din Germania.”

Românii din străinătate trimit însă mai puțini bani acasă

În oglindă cu această tendință, românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară puțin peste 2 miliarde de euro în primele șase luni—cu 15% mai puțin decât anul trecut. Diferența marchează o schimbare de ritm în diaspora românească, dar și o creștere accelerată a forței de muncă străine din România.