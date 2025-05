Transgaz, vedeta BVB: Acțiunile companiei au impulsionat creșterea indicilor BET-NG și BET

Transgaz a înregistrat, la nivel individual, un profit net de 453,3 milioane de lei, în trimestrul I, în creștere cu 87%. De asemenea, veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 înregistrează o creștere de 148% față de veniturile realizate la 31 martie 2024, la 950 milioane de lei.

Rezultatele foarte bune ale Transgaz au impulsionat totalul pe domeniul transportului de produse energetice, potrivit analiștilor. Un raport recent al Prime Transaction, citat de financialintelligent.ro subliniază că: “Per ansamblu, veniturile sectorului au crescut cu 29%, o evoluție predictibilă în contextul majorării tarifelor de către ANRE pentru activitățile de transport și tranzit.

Această creștere a tarifelor s-a reflectat într-un avans semnificativ al profitabilității, care a urcat cu 67%. Din nou, Transgaz a avut cea mai mare contribuție, raportând un rezultat operațional dublu față de perioada similară a anului trecut. În aceste condiții, marjele de profitabilitate și-au revenit, după o perioadă mai îndelungată în care au fost relativ reduse. Nivelul profitabilității este direct dependent de tarifele aprobate de ANRE pentru activitățile acestor companii.”

Prime Transaction apreciază că Transgaz menține o traiectorie echilibrată, dar conservatoare, în linie cu politica fiscal-bugetară a statului și cu un mediu economic și geopolitic fluent, în ce privește bugetul pe 2025.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat săptămâna aceasta în cadrul conferinței “Black Sea and Balkans Security Forum” că infrastructura de transport a gazelor naturale este esenţială, iar potenţialul Mării Negre este fantastic. “Infrastructura de transport este esenţială. Potenţialul Mării Negre, şi nu mă refer numai la partea ce ţine de România, e fantastic. Noi suntem cu Neptun Deep. Noi, Transgaz, am finalizat în proporţie de aproape 99,95% gazoductul de 310 km, cu o valoare a investiţiei de circa 500 de milioane de euro. Undeva la sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie, şi după ce finalizăm recepţia, va fi o ceremonie care va marca finalizarea şi punerea în funcţiune a acestui gazoduct mult mai devreme faţă de gazele din Marea Neagră (…) Toate drumurile care duc, hai să luăm cu ghilimele de rigoare, la Roma, vor trece prin România, pentru că noi am construit şi am avut o strategie şi o viziune strategică de-a lungul ultimilor zece ani şi se văd rezultatele”, a declarat șeful Transgaz cu acest prilej.

Prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe următorii zece ani, TRANSGAZ propune proiecte majore de investiții, estimate la 9,2 miliarde euro, investiții pentru dezvoltarea strategică și sustenabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România și conformarea sa la cerințele reglementărilor europene în domeniu. Statul român deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,8% din Transgaz.