Ploi torențiale și vijelii în Bulgaria: peste 100 l/mp în sud, inundații și localități izolate

Ploile au depășit 108 litri pe metru pătrat în ultimele 24 de ore și au provocat inundații severe în sudul Bulgariei, în special în regiunea Krumovgrad, situată în apropierea graniței cu Grecia. Mai multe localități au fost izolate temporar.

Viiturile au inundat străzi și terenuri agricole, iar un pod de 15 metri a fost distrus, îngreunând accesul către unele așezări. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în anumite zone, iar alimentarea cu apă a fost grav afectată după ce stațiile de pompare de pe râul Krumovița au fost inundate. Potrivit autorităților locale, citate de televiziunea publică bulgară, apa este furnizată în prezent doar din rezervoare de rezervă.

Cea mai gravă situație este semnalată în unele cartiere din Krumovgrad, unde subsolurile blocurilor au fost inundate, iar tablourile electrice se află sub apă, întârziind reluarea alimentării cu energie. Pentru a permite repornirea instalațiilor imediat ce nivelul apei va scădea, municipalitatea a activat surse alternative de electricitate, inclusiv generatoare.

Furtuni puternice au fost raportate și în estul Bulgariei. Joi dimineața, o furtună cu descărcări electrice, ploi intense și vânt a afectat orașul Burgas, provocând acumulări de apă pe carosabil și dificultăți temporare de trafic. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative.

Autoritățile bulgare mențin starea de alertă, în special în sudul țării, din cauza riscului de noi precipitații. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze pentru evaluarea pagubelor și refacerea infrastructurii imediat ce condițiile meteo vor permite intervențiile în siguranță, au transmis reprezentanții instituțiilor implicate.

