Transgaz raportează un profit net consolidat de 4,7 ori mai mare, în primele nouă luni, de 681,9 milioane lei

Acțiunile Transgaz au performat spectaculos la BVB, în acest an, înregistrând o apreciere de 171%, la 63,6 lei/ unitate.

Variația indicatorilor economico-financiari consolidați la 30 septembrie 2025, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2024 este determinată în principal de variația indicatorilor economico-financiari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz la 30 septembrie 2025 comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2024, potrivit raportului.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova a prestat servicii de livrare a gazului natural în valoare de 193.071 mii lei.

La nivel individual, veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 s-a cifrat la 1,9 miliarde lei, de 1,37 ori mai mare față de perioada similară din 2024.

Începând cu data de 1 octombrie 2023 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 este de 1.647.347.820 lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2024 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.17 din 29.05.2024. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025 este de 2.005.006.850 lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 s-au cifrat la 1,38 miliarde lei.

Potrivit companiei, profitul brut este cu 538.151 mii lei superior celui prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli , înregistrând o creștere de 381%, iar profitul net este cu 488.610 mii lei superior celui prevăzut în BVC, înregistrând o creștere de 454%.

Secretariatul General al Guvernului deține 58,5% din Transgaz.

Acțiunea Transgaz este una de portofoliu, atractivă, pe fondul obiectului de activitate al companiei, statutului de monopol deținut de TRANSGAZ în transportul gazelor naturale, poziției deținute de companie pe piața energetică națională și internațională, profilului financiar robust și capacității TRANSGAZ de a genera performanțe, politicii de dividende atractive, precum și calității actului de management al companiei, conform prezentărilor făcute la Bursa de Valori București.