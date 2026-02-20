Cine a mizat la bursă pe Transgaz a câștigat: valoarea acțiunilor a crescut cu peste 200% în ultimul an

Prețul de închidere a urcat de la 7,63 lei la sfârșitul anului 2008, la 85,30 lei la 19 februarie 2026. Această evoluție reflectă interesul constant al investitorilor și încrederea lor în soliditatea financiară și perspectivele strategice ale Transgaz, confirmând capacitatea companiei de a genera valoare pe termen mediu și lung, arată o analiză privind evoluția bursieră a operatorului tehnic al sistemului naţional de transport gaze naturale.

Valoarea de piață a companiei a crescut de peste 11 ori, față de sfârșitul anului 2008 anul listării, majorându-se cu 14,63 mld. lei (2,79 mld. euro), de la 1,44 mld. lei (0,36 mld. euro) la 30 decembrie 2008, la 16,07 mld. lei (3,15 mld. euro) la data de 19 februarie 2026.

Această creștere substanțială subliniază valoarea pe care compania o generează pentru acționari și parteneri, precum și încrederea investitorilor în direcția strategică a companiei.

Creștere de peste 200% a valorii acțiunii într-un an de zile

În intervalul 19 februarie 2025 – 19 februarie 2026, acțiunea Transgaz a cunoscut, de asemenea, o evoluție remarcabilă, marcând o creștere de peste 202%. Prețul a crescut de la 28,20 lei/acțiune la 19.02.2025, până la valoarea de 85,30 lei/acțiune în data de 19.02.2026. Această performanță reflectă nu doar rezultatele financiare solide ale companiei, ci și încrederea pieței în strategia de dezvoltare și în rolul strategic al Transgaz în sectorul energetic românesc. Creșterea constantă a valorii acțiunii confirmă interesul investitorilor pentru stabilitatea și perspectivele pe termen lung ale companiei, precum și recunoașterea contribuției sale la consolidarea infrastructurii energetice naționale.

De asemenea, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat o evoluție semnificativă, majorându-se cu peste 202%, respectiv cu 10,76 mld lei (2,08 mld euro) de la valoarea de 5,31 mld lei (1,07 mld euro) înregistrată în data de 19.02.2025 la valoarea de 16,07 mld lei (3,15 mld euro) la data de 19 februarie 2026.

Evoluția acțiunii TGN în anul 2026

În perioada 5 ianuarie 2026 – 19 februarie 2026, acțiunea Transgaz a înregistrat o creștere de aproximativ 28%, evidențiind o dinamică puternică într-un interval de timp relativ scurt. În această perioadă, prețul de închidere a crescut de la 66,90 lei la începutul anului 2026, la 85,30 lei în data de 19 februarie 2026, reflectând un interes susținut din partea investitorilor și o încredere solidă în perspectivele de dezvoltare ale companiei.

Capitalizarea bursieră a crescut cu 28% de la începutul anului

De asemenea, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat în aceeași perioadă o majorare de aproximativ 28% față de prima zi de tranzacționare a anului 2026. Valoarea de piață a companiei a crescut cu 3,47 mld lei (0,67 mld euro), de la 12,60 mld lei (2,48 mld euro) la 16,07 mld lei (3,15 mld euro) la data de 19 februarie 2026, evoluție care confirmă încrederea investitorilor în soliditatea financiară și direcția strategică a Transgaz.

