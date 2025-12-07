Transportul aerian de pasageri în România a depășit 20 mililioane de persoane

Cele mai mulți pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă-Bucureşti, cu 6.502.800 pasageri îmbarcaţi şi 6.397.200 pasageri debarcaţi, Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 1.349.900 pasageri îmbarcaţi şi 1.344.300 debarcaţi, şi Aeroportul Internaţional Iaşi, cu 869.800 pasageri îmbarcaţi şi 848.100 debarcaţi.

În transportul internaţional de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcaţi în România), stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost: Londra Luton (834.790 pasageri), Milano Bergamo (451.783 pasageri), Munchen (329.044 pasageri), Bruxelles Charleroi (293.511 pasageri), Istanbul Internaţional (289.024 pasageri), Paris Beauvais (267.031 pasageri), Roma Fiumicino (264.322 pasageri), Viena (256.088 pasageri), Dortmund (237.577 pasageri), Madrid Barajas (236.338 pasageri).

În ceea ce priveşte îmbarcările, cei mai mulţi pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra Luton (841.856 pasageri), Milano Bergamo (463.902 pasageri), Munchen (326.418 pasageri), Bruxelles Charleroi (302.748 pasageri), Paris Beauvais (273.252 pasageri), Istanbul International (269.549 pasageri), Roma Fiumicino (269.214 pasageri), Viena (267.004 pasageri), Dortmund (247.340 pasageri), Barcelona (234.310 pasageri), Madrid Barajas (232.733 pasageri).

Principalele ţări (după aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcaţi în România au fost Italia (1.923.922 pasageri), Regatul Unit (1.367.502 pasageri), Germania (1.192.544 pasageri), Spania (884.499 pasageri), Franţa (640.250 pasageri), Turcia (423.846 pasageri), Grecia (355.895 pasageri), Belgia (336.601 pasageri), Ţările de Jos (294.636 pasageri) şi Austria (256.641 pasageri).

După ţara de destinaţie, cei mai mulţi pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Italia (1.958.452 pasageri), Regatul Unit (1.385.592 pasageri), Germania (1.228.347 pasageri), Spania (892.084 pasageri), Franţa (657.042 pasageri), Turcia (403.498 pasageri), Grecia (359.663 pasageri), Belgia (349.470 pasageri), Ţările de Jos (310.494 pasageri), Austria (267.597 pasageri).

Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost înregistrate pentru aeroporturile Henri Coandă-Bucureşti (49,5% din numărul total de pasageri îmbarcaţi), Avram Iancu Cluj-Napoca (18,4% ) şi Traian Vuia Timişoara (12,7%).