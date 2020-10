Trei din 10 români muncesc stresați de cronometru

Timpul de muncă și sarcinile de serviciu sunt organizate, în România, în așa fel încât peste 2,5 milioane de persoane ocupate lucreazǎ întotdeauna sau în mod frecvent sub presiunea timpului. Cei mai mulți stresați de cronometru se regăsesc în rândurile medicilor și angajaților din hoteluri-restaurante, dar și ale patronilor, arată statisticile oficiale. Cât privește timpul parcurs de acasă la muncă, majoritatea înregistrează durate cuprinse între 15 și 45 de minute.

Populația ocupată însumează 8,4 milioane de persoane, din care 30% lucrează întotdeauna sau frecvent sub presiunea timpului, arată un studiu privind organizarea muncii realizat de Institutul Național de Statistică (INS). Peste jumătate (55%) au menţionat că lucrează doar câteodată sub presiunea timpului, iar 15,8% niciodată. Pe medii de rezidenţǎ, diferenţele sunt destul de mari: 34,8% în urban şi 22,5% în rural muncesc sub stresul cronometrului. „Sunt presaţi de timp în mod frecvent în îndeplinirea sarcinilor de serviciu 27,1% din salariaţi, 25,7% din patroni și 12,5% din lucrǎtorii pe cont propriu”, notează autorii studiului. Potrivit acestora, 34,6% dintre persoanele cu studii superioare lucrează fiind presate de timp, pondere mai mare decât la cei cu studii medii (30,7%) şi la cei cu un nivel scăzut de educaţie (18,3%).

Relaxare în agricultură

Cele mai multe persoane care lucreazǎ sub presiunea timpului sunt în grupa muncitorilor calificaţi (35,3%) şi a funcţionarilor administrativi (35,2%). La polul opus, doar câteodată sau niciodatǎ sub presiunea timpului se lucrează în agricultură, silvicultură şi pescuit (88%) în distribuţia apei, salubritate,

gestionarea deşeurilor (78,4%) şi în rândurile muncitorilor necalificaţi (74,7%).

Lucrul sub presiunea timpului se referă la situațiile în care timpul în care operatorul trebuie sǎ îndeplineascǎ sarcinile de serviciu nu este suficient, prin urmare trebuie ori sǎ accelereze ritmul de muncă, ori sǎ-şi prelungeascǎ programul, ceea ce se asociazǎ cu disconfort şi stres.

Institutul Național de Statistică

Un sfert din salariați trebuie să-și modifice programul de lucru pentru a se încadra în timp în rezolvarea sarcinilor de serviciu

Timpul parcurs de angajați de la domiciliu la locul de muncă

Sursa: INS