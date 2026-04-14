Trei giganți internaționali se bat pentru modernizarea Aeroportului Băneasa: 1.600 pasageri/oră și terminal nou!

Revoluție la Aeroportul Băneasa: Capacitate dublă și jeturi business!

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) face un pas decisiv spre transformarea Aeroportului Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” într-un hub modern. Marți, autoritatea a anunțat primirea a trei oferte solide de la firme internaționale de top pentru studiul de fezabilitate al unui proiect ambițios. Valoarea estimată? Nu mai puțin de 7,43 milioane lei. Această inițiativă promite să revitalizeze aeroportul, aducând un nou terminal de pasageri capabil să proceseze minimum 1.600 de pasageri pe oră, plus extinderi majore ale infrastructurii. Pentru bucureșteni și pasagerii din regiune, vestea înseamnă acces mai rapid la zboruri business, aviație generală și conexiuni eficiente.

Proiectul vine în contextul în care Băneasa, cunoscut pentru traficul său premium și evenimentele aviatice, se confruntă cu o cerere în creștere. Cu un termen de predare a studiului de doar 8 luni de la ordinul de începere, finanțarea va fi asigurată din surse proprii, credite, fonduri europene și alte resurse legale. Este o oportunitate uriașă pentru București să-și consolideze poziția pe harta aviației europene, mai ales în era în care aeroporturile mici se transformă în centre multifuncționale.

Detalii tehnice: Un terminal nou, acces direct la pista și platformă

CNAB a detaliat viziunea sa într-un comunicat oficial. „A primit, din partea unor firme internaționale de proiectare și inginerie, trei oferte de participare la licitația organizată pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Aeroportului Internațional București Băneasa ‘Aurel Vlaicu’”, se arată în anunț. Proiectul pune accent pe un nou terminal de pasageri, „cu o capacitate de minimum 1.600 de pasageri/oră, amplasat în proximitatea terminalului existent”.

Noul terminal va beneficia de acces rapid la întreaga infrastructură aeroportuară: platformă, pistă și sistemul de căi de rulare. Aceasta înseamnă timpi reduși de așteptare și o experiență fluidă pentru pasageri, esențială în competiția cu Otopeni. Extinderea ar putea implica fie transformarea Hangarului nr. 2 Romaero într-un terminal modern, fie construcția unuia nou pe terenul CNAB, în zona de nord a pistei. Ambele variante promit eficiență maximă, adaptată la standardele europene actuale.

Separarea fluxurilor: Terminal dedicat pentru Aviație business și generală

O noutate cheie este separarea fluxurilor de trafic pentru a evita aglomerația. Strategia include dezvoltarea unui terminal dedicat aviației generale și de business, „având toată infrastructura adiacentă și facilitățile necesare”. Acesta ar putea fi amenajat prin preluarea unui hangar existent sau prin construcție nouă, oferind spații premium pentru jeturi private și zboruri corporate.

Totodată, actualul Terminal de aviație generală va fi reorganizat radical. „Strategia prevede și reorganizarea actualului Terminal de aviație generală, pentru a crește capacitatea de procesare la 2,5 milioane de pasageri/an. Reconfigurarea terminalului va echilibra capacitățile de procesare între fluxurile de plecări și sosiri, în vederea asigurării unui nivel de servicii ridicat și a unei utilizări eficiente a infrastructurii”, precizează comunicatul CNAB. Această reconfigurare nu doar dublează capacitatea, ci și optimizează fluxurile, reducând întârzierierile și îmbunătățind satisfacția pasagerilor.

Ce oferte au depus firmele internaționale la licitație?

Licitația a atras jucători serioși din domeniu. Primul ofertant este Urban Scope, în calitate de lider, alături de subcontractanți precum EPC - Consultanță de Mediu, Carmen Geoproiect, Acadastru Online Consult și Setec International. Această echipă combină expertiză locală cu know-how internațional, promițând un studiu realist și adaptat contextului românesc.

Al doilea este EGIS România, tot lider, susținută de subcontractanți ca Consultanță de Mediu, Arcadis Consulting (UK) Ltd și Egis Avia. Cu experiență vastă în proiecte aeroportuare europene, EGIS ar putea aduce inovații în eficiența energetică și sustenabilitate, aspecte tot mai importante în aviație.

În fine, asociarea Quadratum Architecture (lider) colaborează cu Haskoning Nederland BV operating as NACO - Netherlands Airport Consultants, plus subcontractanți precum MC General Construct Engineering, Edit Structural, KVB Consulting & Engineering, Con Gaz Prest, Convergint România, Miri Dan Proiect și Geosond. NACO, consultanți olandezi renumiți pentru aeroporturi globale, adaugă prestigiu internațional, cu focus pe design inovator și reziliență.

Impactul modernizării: București devine Hub regional pentru Business Aviation

Modernizarea Băneasa nu este doar o chestiune tehnică, ci un impuls economic major pentru Capitală. Cu 2,5 milioane de pasageri anual în terminalul reorganizat și un nou hub pentru business, aeroportul va atrage investiții în turism premium, evenimente corporate și turism de lux. Gândește-te la festivaluri aeriene, zboruri charter sau conferințe internaționale – toate susținute de infrastructură de clasă mondială.

Finanțarea diversificată, inclusiv fonduri UE, aliniază proiectul la priorități europene precum tranziția verde și digitalizarea. Termenul strâns de 8 luni pentru studiu arată urgența: CNAB vrea rezultate rapide, într-un context în care traficul aerian post-pandemie explodează. Pentru pasagerii din București, asta înseamnă alternative la aglomerația de la Otopeni, cu zboruri scurte și eficiente spre Europa Centrală.

Comparativ cu alte proiecte similare, precum modernizările din Cluj sau Timișoara, Băneasa se poziționează unic prin focusul pe aviație generală. Experții estimează că un terminal nou ar putea crește veniturile CNAB cu 20-30% în primii ani, stimulând și economia locală din nordul Capitalei.

