Decizie bombă în aviaţie: pasagerii câştigă lupta pentru despăgubiri

Ţările UE menţin pragul de 3 ore pentru despăgubiri la întârzieri de zboruri. Ce se schimbă pentru pasageri

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind menţinerea pragului de trei ore pentru acordarea compensaţiilor în cazul întârzierilor zborurilor, respingând propunerea de majorare la patru ore. În paralel, noile discuţii vizează o transparenţă mai mare în privinţa tarifării bagajelor de mână, într-un dosar care de ani de zile opune companiile aeriene organizaţiilor de consumatori.

UE păstrează regula actuală: compensaţii după 3 ore de întârziere

Ţările Uniunii Europene au decis vineri să menţină regulile actuale privind despăgubirea pasagerilor aerieni, stabilind că aceştia vor continua să fie eligibili pentru compensaţii în cazul întârzierilor de cel puţin trei ore.

Decizia respinge o propunere anterioară care prevedea creşterea pragului la patru ore, o schimbare susţinută de unele state membre şi de industria aviatică. În schimb, actualul sistem rămâne în vigoare, păstrând drepturile stabilite încă din 2004.

Conform legislaţiei existente, pasagerii afectaţi de întârzieri mai mari de trei ore pot solicita compensaţii cuprinse între 250 şi 600 de euro, în funcţie de distanţa zborului. Această structură va rămâne neschimbată, cel puţin în forma agreată de statele membre.

Companiile aeriene vs. protecţia consumatorilor: un conflict vechi de peste un deceniu

Discuţiile privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni au început în urmă cu mai bine de zece ani, însă nu au fost finalizate din cauza divergenţelor majore dintre Parlamentul European şi statele membre.

De o parte se află companiile aeriene, care solicită o flexibilizare a regulilor pentru a reduce costurile operaţionale şi a gestiona mai eficient întârzierile cauzate de factori externi. De cealaltă parte, organizaţiile pentru protecţia consumatorilor cer menţinerea sau chiar întărirea drepturilor pasagerilor, argumentând că aceştia sunt deja vulnerabili în faţa întârzierilor frecvente.

În forma actuală, poziţia statelor membre favorizează menţinerea standardelor existente, ceea ce reprezintă o victorie pentru susţinătorii drepturilor pasagerilor.

Bagajul de mână, noul front de conflict în aviaţia europeană

Un alt punct sensibil al negocierilor îl reprezintă politica privind bagajele de mână, un subiect care a generat tensiuni puternice în ultimii ani între companiile low-cost şi autorităţile de protecţie a consumatorilor.

Statele membre au propus ca taxele pentru bagajele de mână să fie incluse în preţul de bază al biletului, astfel încât consumatorii să poată compara mai uşor preţurile reale ale zborurilor. În acelaşi timp, companiile ar putea oferi reduceri pentru pasagerii care aleg să nu folosească aceste servicii.

Măsura urmăreşte creşterea transparenţei, într-un context în care costurile suplimentare au fost criticate pe scară largă în întreaga Uniune Europeană.

Amenzi uriaşe şi presiuni politice în 2024

Problema taxelor pentru bagajul de mână a escaladat în 2024, când autorităţile din Spania au amendat mai multe companii aeriene low-cost cu 179 de milioane de euro, acuzându-le de practici comerciale înşelătoare.

Decizia a declanşat un val de procese şi apeluri din partea operatorilor aerieni, care susţin că modelul lor de tarifare permite preţuri de bază mai mici şi o mai mare flexibilitate pentru consumatori.

În acest context tensionat, noile reguli europene încearcă să stabilească un echilibru între transparenţă şi libertatea companiilor de a-şi structura ofertele comerciale.

Drepturi suplimentare pentru pasageri: copii, conexiuni şi îmbarcare digitală

Pe lângă compensaţiile pentru întârzieri şi problema bagajelor, statele UE au decis să menţină şi alte drepturi importante pentru pasageri.

Un adult însoţitor va putea în continuare să stea lângă un copil fără costuri suplimentare, o măsură considerată esenţială pentru siguranţa şi confortul familiilor care călătoresc.

De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să ofere asistenţă suplimentară în cazul pierderii zborurilor de legătură, consolidând protecţia pasagerilor în situaţii de tranzit.

În plus, o altă prevedere vizează eliminarea obligativităţii descărcării aplicaţiilor mobile pentru obţinerea permisului de îmbarcare. Măsura vine ca răspuns la criticile legate de practicile unor operatori, inclusiv companii low-cost care au promovat exclusiv check-in digital.

Următorul pas: Parlamentul European decide

Propunerea agreată de statele membre va fi transmisă Parlamentului European, care urmează să o analizeze începând de luni. Negocierile finale vor fi decisive pentru forma definitivă a legislaţiei privind drepturile pasagerilor aerieni în Uniunea Europeană.

Agerpres