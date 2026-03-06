Unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită controlat vineri seara

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat în seara zilei de 6 martie 2026. Oprirea controlată a Unității 1 este necesară pentru efectuarea unor lucrări de remediere în partea clasică a centralei, fără impact în partea nucleară”, se menționează în raport.



Potrivit sursei citate, oprirea controlată a Unității 1, precum și lucrările de remediere în partea clasică se desfășoară conform procedurilor aplicabile ale CNE Cernavodă, fără impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător. AGERPRES

