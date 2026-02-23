UNSAR: peste 180 de dosare de daună în doar 4 zile din cauza ninsorilor

Conform datelor centralizate până vineri, în această perioadă, 72 de proprietari de locuințe, 97 de șoferi și 11 antreprenori au notificat societățile de asigurare pentru daune cauzate de greutatea stratului de zăpadă, viscol și căderi de copaci, fenomene care au pus în pericol proprietăți, bunuri și vehicule în întreaga țară.

Aceste situații subliniază importanța unei protecții adecvate prin asigurări. În primele 9 luni ale anului trecut, cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuință afectată de greutatea stratului de zăpadă a fost de 125.000 EUR, iar pentru o companie asigurată, impactul fenomenelor atmosferice a depășit 320.000 EUR.

„Evenimentele meteo extreme ne reamintesc cât de importantă este protecția prin asigurări, atât pentru locuințe, mașini, cât și pentru afaceri. Recomandăm tuturor să verifice acoperirile polițelor lor și să se asigure că sunt adaptate riscurilor la care sunt expuși”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General al UNSAR.

„Greutatea stratului de zăpadă, viscolul și căderile de copaci nu pot fi prevăzute, dar putem reduce impactul lor asupra oamenilor și firmelor prin asigurări adecvate. Este important să putem apela la #PlanulB și să fim pregătiți pentru neprevăzut”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

UNSAR recomandă proprietarilor, antreprenorilor și șoferilor ca, în cazul în care au fost afectați de fenomenele atmosferice recente, să notifice în cel mai scurt timp posibil daunele către societățile de asigurare, pentru a facilita procesul de despăgubire și a reduce impactul asupra bunurilor și activității lor.