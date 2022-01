UPDATE 27 de furnizori de energie AMENDAȚI pentru emiterea de facturi ilegale la electricitate și gaze naturale

Astfel, comisarii ANPC au verificat 72 de puncte de lucru ale operatorilor economici furnizori de energie din întreaga ţară. Aceștia trebuie să recalculeze toate facturile care nu respectă prevederile legii. Au fost emise 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii.

Au fost verificate punctele de lucru ale CEZ Vânzare SA, Distrigaz Sud Reţele, Engie România, RCS & RDS SA, Enel Energie Muntenia, Electrica Furnizare SA, Digi Energy, Pado Group Infrastructures SRL, E.ON Energie România SA, Euro Seven Industry SRL, Restart Energy One SRL, Gaz Vest, Megaconstruct SA, Gazmir Iaşi SRL, Grenerg SRL, Res Energy Solutions SA, Distrigaz Vest SA, CPL Concordia România SRL, CIS Gaz SA, Speakover Romance SRL, Premier Energy SRL, Gaz Nord Est Hârlău, Prisma Serv Company SRL, Gaz Est SA, Prisma Gaz SRL, MVM Trade Energy Plus SRL, Nova Power, Electric & Gaz Power Trade SRL, SST Group Transilvania SRL, Nord Gaz SRL.

Problemele constatate se referă la: neaplicarea plafonării şi compensării preţurilor conform OUG 118/2021 începând cu 01.11.2021; tabelul privind consumul de energie electrică de pe site-ul companiei nu cuprinde consumul zilnic de referinţă, inclusiv marja de 10%; informările privind compensarea facturilor de energie electrică şi gaze naturale transmise clienţilor nu conţin elementele din care este compus preţul la care se aplică compensarea; nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor; nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenţilor de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică şi gaze naturale, punând consumatorii în situaţia de a nu cunoaşte statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile.

Mai mult, contractele emise nu conţin preţul serviciilor din preţul gazului, doar preţul total, prin urmare consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate; diferenţe de preţ între 2 notificări privind preţul emis de operatorul economic unui consumator; împiedicarea comisarilor ANPC de a-și exercita atribuţiile de serviciu: nerespectarea termenului de răspuns; procedură nesigură: operatorul economic nu s-a asigurat că notificările privind majorările de preţ au fost primite de consumatori; practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.

Comandamentul pentru Energie din ANPC va efectua verificări până la 31 martie 2022.

ȘTIRE INIȚIALĂ Electrica Furnizare şi Gaz Vest au fost amendați de ANRE cu 400.000 de lei pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din noiembrie 2021.

Astfel, Electrica Furnizare şi Gaz Vest nu au aplicat clienţilor beneficiari schema de sprijin prevăzută de OUG 118/2021 pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, pe luna noiembrie 2021.

Electrica Furnizare a fost sancţionată cu amendă contravenţională de 200.000 lei. Gaz Vest a primit o amendă contravenţională tot de 200.000 lei.

ANRE continuă acţiunile de control la furnizorii de energie electrică şi gaze naturale.

"Reamintim clienţilor finali care sunt paşii de urmat dacă au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale: clienţii finali care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuţie pentru clarificări, acesta având obligaţia transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real. În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţei de judecată", transmite ANRE.

Autoritatea sfătuiește clienţii finali să încheie o convenţie de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale; să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis; să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul şi să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia; să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condiţiilor contractuale, în special modificarea preţurilor.

Totodată, clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituţii care au atribuţii în acest sens şi instanţa de judecată.