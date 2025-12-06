18 moduri distractive de a afla cu cine ești compatibil

Cu toții avem „lucruri” pe care alții s-ar putea să nu le înțeleagă și trebuie să decideți dacă puteți gestiona modul în care partenerul se comportă în anumite situații. Timpul va spune dacă vă puteți obișnui cu ciudățeniile celuilalt.

Uneori, testele de compatibilitate arată că nu sunteți compatibili. Dar alteori pot justifica cât de perfecți sunteți unul pentru celălalt. Mai presus de toate, amintiți-vă că puteți încerca aceste activități atunci când este momentul potrivit ca relația voastră să treacă la acel pas. Mișcați-vă cât de repede sau cât de încet doriți. Este relația voastră, iar tu și partenerul tău sunteți singurii care puteți decide când sunteți pregătiți sau nu.

Ești cu adevărat compatibil cu cineva? Iată 18 modalități distractive de a afla:

1. Călătoriți

Călătoria împreună este o modalitate excelentă de a afla mai multe despre cineva. Ajungi să știi dacă partenerul tău are un itinerariu zilnic organizat sau dacă este o persoană care se descurcă rapid. De asemenea, poți afla cum își face bagajele și cât de răbdător este atunci când este blocat la aeroport sau are timpi lungi de așteptare.

„Cuplurile care călătoresc împreună raportează niveluri mai ridicate de satisfacție în relațiile lor”, a subliniat coach-ul de relații Brock Hansen. „Simplul act de a sta împreună într-o mașină, tren sau avion, pornind într-o nouă aventură, ne umple de încântare și afecțiune, indiferent dacă ne îndreptăm spre cealaltă parte a lumii sau pe drumul spre unul dintre locurile de campare preferate. Această încântare vine în mare parte dintr-o serie de succese în depășirea numeroaselor probleme ale călătoriilor.”

2. Faceți comisioane

Mersul la magazin este o modalitate excelentă de a învăța unul despre celălalt. Poți merge la magazinul alimentar și poți afla atât de multe despre obiceiurile alimentare ale celuilalt. Puteți merge la magazine de antichități și vezi cât de mult îi place să se uite la articole la mâna a doua. Mersul la mall îți va spune dacă este bun la gestionarea și economisirea banilor sau dacă este cheltuitor, indiferent câți bani cheltuit.

3. Locuiți împreună

A locui împreună este un pas important într-o relație. Înveți atât de multe despre o persoană atunci când se simte confortabil și în propriul mediu. Trebuie să vezi dacă are vreo ciudățenie, cum ar fi să-și lase hainele murdare pe jos sau dacă face lucruri față de care te simți inconfortabil. Nu cunoști niciodată pe cineva cu adevărat până nu te muți cu ea.

4. Mergeți la film

A merge împreună laun film este o modalitate ușoară de a afla câteva lucruri despre posibilul vostru partener. Este o modalitate excelentă de a vedea dacă puteți ajunge la un compromis în ceea ce privește alegerea unui film pentru seară, dacă se enervează pe tine când nu vrei să vezi același film sau dacă insistă să vadă alegerea sa, fără nicio intenție de a o schimba.

5. Spălați vasele împreună

A mânca împreună acasă îți poate oferi multe informații despre partener. Poți afla dacă se așteaptă să speli vasele. Faceți chestia de genul „eu gătesc, tu faci curat” sau vă place să ajutați la gătit, și apoi amândoi spălați vasele? A face ceva atât de simplu precum spălatul vaselor îți poate spune cum va fi această persoană mai târziu, dacă locuiți împreună, și ce așteptări va avea de la tine.

6. Jocuri împreună

Jocurile video sau jocurile de societate cu partenerul/partenera îți vor oferi informații dacă poate suporta să piardă și dacă este foarte serios. Te vor umili sau te vor face să te simți vinovat?

Acestea sunt lucruri grozave de știut despre partenerul/partenera ta înainte de a te implica pentru că vrei să fii cu cineva care poate suporta pierderile cu grație, fără să se enerveze, și dacă poate gestiona înfrângerile fără să se panicheze și să strice seara.

7. Asamblați mobilier

Asamblarea unui lucru este o altă modalitate excelentă de a afla despre partenerul/partenera ta. Poți găsi ceva în magazine, precum Ikea, și apoi să lucrați împreună pentru a-l asambla. Această activitate îți va spune cât de ușor se frustrează și dacă puteți lucra împreună eficient, ca un cuplu.

8. Exerciții fizice

Exercițiile fizice împreună nu numai că pot face antrenamentul distractiv, dar sunt și o experiență de învățare. Puteți afla despre partenerul/partenera cât de mult îi place să își depășească limitele sau dacă îi place să își trateze corpul cu blândețe. De asemenea, dacă este drăguț sau răutăcios, îți poate spune dacă poți sau nu să gestionezi asta cu partenerul tău zi de zi.

9. Gătiți

Gătitul unei mese împreună îți va arăta cât de distractiv este într-un cadru domestic și dacă puteți lucra bine împreună.

„Când mâncarea este preparată cu dragoste”, spune consilierul Mary Jo Rapini, „ea devine extensia supremă a unei îmbrățișări. Gătitul unei mese împreună este o modalitate excelentă și discretă de a petrece timpul împreună și, după aceea, puteți împărtăși mâncare delicioasă. Majoritatea oamenilor echivalează mâncarea cu dragostea, iar atunci când îți acorzi timp pentru a pregăti mâncarea, pui mai multă dragoste în mâncarea ta. Împărtășirea mâncării este limbajul suprem al iubirii.”

10. Călătorie cu mașina

Mergi într-o călătorie cu mașina cu partenerul tău. Poți vedea dacă este bun la a urma indicații, dacă se irită pe alți șoferi, dacă este nervos la volan sau nu, și dacă poți suporta să stai împreună într-un spațiu atât de mic pentru perioade lungi de timp.

11. Stați la coadă

Când trebuie să stai la coadă cu partenerul tău, îți va arăta cât de răbdător este partenerul tău. Dacă poate sta acolo fără să se plângă sau să se frustreze. Observi și te acordezi la indiciile și comunicarea non-verbală a ta și a partenerului tău. Ești sensibil la ceea ce ai nevoie tu și partenerul tău și ai grijă de aceste nevoi împreună. Aceasta se numește acordare, iar cuplurile care sunt acordate unul cu celălalt și se unesc pentru a lua decizii tind să aibă rezultate mai bune în relații. Coreglarea este diferită de codependență deoarece relațiile sigure sunt interdependente în moduri sănătoase nu permit comportamente nesănătoase.

12. Alăturați-vă unui grup

Alăturarea la un grup sau la un abonament cu partenerul este un pas către angajamentul reciproc. Este o modalitate tangibilă prin care începeți să vă obișnuiți să gestionați lucrurile împreună ca o unitate. Aproape fiecare oraș sau localitate are un parc local unde puteți pur și simplu să vă prezentați și să vă jucați. Dacă mergeți la aceeași oră în fiecare săptămână, puteți continua să vă jucați cu aceiași oameni, ceea ce vă poate ajuta să construiți prietenii. Luați în considerare înscrierea la un curs de yoga sau dans. Chiar dacă nu veți vorbi mult în timpul cursului, există timp să vă recuperați înainte și după.

13. Cunoașeți-vă prietenii

De asemenea, este important să mergeți la întâlniri duble cu prietenii tău și prietenii lui. Trebuie să vă cunoașteți prietenii unul altuia deoarece vă va oferi o perspectivă asupra cu cine îi place partenerului să petreacă timpul. Deoarece ne place să fim în preajma celor care sunt ca noi, cunoașterea prietenilor partenerului tău îți va arăta cum este cu adevărat partenerul tău.

14. Organizați o petrecere sau o excursie

Organizarea îți poate oferi perspective importante deoarece trebuie să fii capabil să te gândești la toate. Trebuie să decizi ce să faci, cât ești dispus să cheltuiești, ceea ce îți spune cum se descurcă el/ea cu cheltuirea banilor. De asemenea, îți va arăta dacă sunteți compatibili în a face lucruri cu un scop împreună.

15. Rezolvați un puzzle

Rezolvarea unui puzzle îți va oferi, de asemenea, o idee despre cum își elaborează strategiile și cum face lucrurile. De asemenea, vei afla cât de organizat/ă este și va fi în situații de viață. Consilierul de cuplu Larry Michel a explicat chimia din realizarea unui puzzle împreună: „Voi doi vă puteți distra construind chenarele și completându-le, în timp ce vă ajutați reciproc să găsiți piesele. Puteți decide împreună să nu folosiți imaginea care a venit cu puzzle-ul și să îl asamblați pe calea cea grea, fără indicii. Fiecare pas pe parcurs este plin de surprize.”

16. Faceți un buget

Întocmirea unui buget vîț va oferi o perspectivă mai bună asupra modului în care îi place să își planifice banii sau dacă aruncă prudența în vânt și acumulează datorii la cardul de credit. Acesta este un lucru important pe care trebuie să-l știți pentru o relație pe termen lung.

Crearea împreună a unui buget vă permite să lucrați către obiective comune și individuale”, a explicat coach-ul de afaceri Ann Papayoti. „Vă împuternicește pe amândoi deoarece sunteți de acord asupra unor împărțiri echitabile ale datoriilor, și amândoi deveniți conștienți de cheltuielile voastre pentru a susține obiectivele pe care le-ați stabilit împreună.”

17. Uitați-vă în vitrine

Vă va spune mai multe despre ce vă place și ce nu vă place. Este doar o modalitate prin care puteți visa despre viitorul vostru împreună. De asemenea, îți veți face o idee mai bună despre gusturile celuilalt.

18. Urmăriți un serial

Urmărirea unui serial împreună îți va arăta dacă partenerul poate să stea mult timp în șezut fără să facă nimic sau dacă trebuie să facă altceva în timp ce se uită la televizor. De asemenea, vei afla dacă poate suporta să stea înăuntru mult timp și dacă îi place să se cuibărească sau să aibă spațiu, potrivit yourtango.com.