Vești bune pentru fermieri: de astăzi încep plățile regulate APIA 2025

Plățile regulate ale APIA pentru anul de cerere 2025 încep oficial pe 2 decembrie, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, coordonatorul activității APIA. Acesta a confirmat că etapa avansului s-a încheiat, iar prioritatea absolută a agenției este achitarea fermierilor care nu au încasat până acum nicio tranșă.

957 de milioane de euro plătite în avans către 652.000 de fermieri

Într-o intervenție la AGRO TV, Emil Dumitru a declarat că APIA a finalizat vineri plata avansurilor către fermieri, suma totală autorizată ridicându-se la 957 de milioane de euro.

Totodată, a explicat că, spre deosebire de anii trecuți, măsurile de dezvoltare rurală gestionate de AFIR nu au intrat în plățile de avans, deoarece instituția a fost concentrată pe închiderea exercițiului financiar 2014-2020.

„Am finalizat plățile în avans, avem 957 de milioane de euro plătite. Au fost 652.000 de fermieri care au primit avansul. Măsurile AFIR nu au putut fi incluse pentru că trebuia închis 2014-2020”, a precizat Dumitru.

Prioritate fermierilor fără avans și celor aflați în dificultate financiară

De luni, 2 decembrie, APIA începe campania de plăți finale, iar primele dosare care vor intra la plată sunt cele ale fermierilor care nu au beneficiat de avans:

fermieri aflați în eșantioanele de control

ferme mari și medii care au finalizat controalele, dar au rămas blocate la avans

„Vom începe cu acei fermieri care nu au fost la avans. Nu este corect să rămână blocați, mai ales dacă procedura de verificare s-a încheiat și totul este în regulă. Le-am cerut colegilor de la APIA să acordăm prioritate fermelor aflate în dificultate”, a declarat oficialul MADR.

Sistemul APIA se „golește” pentru a porni rapid plățile finale

Secretarul de stat a menționat că APIA lucrează pentru a elibera sistemul înainte de 2 decembrie, astfel încât să înceapă procesarea rapidă a plăților regulate.

Fermierii care au dosarele complete și eligibile vor vedea banii în conturi în primele zile ale campaniei, în timp ce restul vor fi autorizați pe măsură ce verificările se finalizează.