Vești bune pentru șoferi. Parlamentul pregătește reducerea accizei la carburanți

Propunerea PSD, inițiată de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, prevedea măsuri pentru reducerea prețului carburanților, în timp ce proiectul liberal a fost pregătit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cele două părți au negociat o formă comună.

Introducerea unei accize dinamice

Potrivit variantei discutate în comisie, TVA nu va fi redus. În schimb, ar urma să fie introdusă o „acciză dinamică”. Aceasta va permite reducerea taxei cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de prețurile de la pompă și de cotațiile petrolului.

Nivelul ar urma să fie actualizat de două ori pe lună, iar prima reducere, aplicabilă după promulgarea legii, ar fi de 10%, potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare.

Proiectul include și mecanisme privind limitarea exporturilor de benzină și motorină, controlarea adaosului comercial și protejarea stocurilor, pentru ca diminuarea accizei să se regăsească în prețul final.

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„Reducerea clară a accizei, impactul va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor motorină și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului”, a declarat Bogdan Ivan.

Avizul comisiei nu înseamnă că prețurile vor scădea imediat. Proiectul trebuie adoptat de Parlament, cel mai probabil miercuri, promulgat și publicat în Monitorul Oficial, iar efectul concret va depinde inclusiv de evoluția cotațiilor petroliere și de modul în care furnizorii aplică mecanismul.