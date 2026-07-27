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Jurnalul Bani şi Afaceri Economie Vești bune pentru șoferi. Parlamentul pregătește reducerea accizei la carburanți

Vești bune pentru șoferi. Parlamentul pregătește reducerea accizei la carburanți

de Redacția Jurnalul Publicat la 27 Iul 2026 15:30 Modificat la 27 Iul 2026 15:30
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Vești bune pentru șoferi. Parlamentul pregătește reducerea accizei la carburanți
Jupiterimages/Getty Images/Va fi introdusă o „acciză dinamică” la carburanți.

Comisia economică a Senatului a acordat aviz favorabil soluției privind reducerea accizei la carburanți, după ce PSD și PNL au venit inițial cu două proiecte diferite.

Propunerea PSD, inițiată de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, prevedea măsuri pentru reducerea prețului carburanților, în timp ce proiectul liberal a fost pregătit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cele două părți au negociat o formă comună.

Introducerea unei accize dinamice

Potrivit variantei discutate în comisie, TVA nu va fi redus. În schimb, ar urma să fie introdusă o „acciză dinamică”. Aceasta va permite reducerea taxei cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de prețurile de la pompă și de cotațiile petrolului.

Nivelul ar urma să fie actualizat de două ori pe lună, iar prima reducere, aplicabilă după promulgarea legii, ar fi de 10%, potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare.

Proiectul include și mecanisme privind limitarea exporturilor de benzină și motorină, controlarea adaosului comercial și protejarea stocurilor, pentru ca diminuarea accizei să se regăsească în prețul final.

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„Reducerea clară a accizei, impactul va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor motorină și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului”, a declarat Bogdan Ivan.

Avizul comisiei nu înseamnă că prețurile vor scădea imediat. Proiectul trebuie adoptat de Parlament, cel mai probabil miercuri, promulgat și publicat în Monitorul Oficial, iar efectul concret va depinde inclusiv de evoluția cotațiilor petroliere și de modul în care furnizorii aplică mecanismul.

 

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Subiecte în articol: psd pnl acciza carburanti soferi
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