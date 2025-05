Victoria lui Nicușor Dan: Bursa deschide în creştere cu 4%, iar leul câştigă teren în faţa euro

Victoria candidatului independent Nicuşor Dan în cursa pentru funcţia de preşedinte al României este primită bine de investitori în contextul în care Bursa de Valori a deschis luni în creştere în timp ce costurile de împrumut ale statului s-au redus, arată datele agregate de ZF.

Pe piaţa valutară interbancară presiunea s-a diminuat astfel că leul se apreciază cu 1% faţă de euro după câteva zile de volatilitate accentuată. BNR va anunţa la ora 13:00 cursul oficial.

Indicele principal BET, care urmăreşte celor mai tranzacţionate 20 de acţiuni de la Bursa de Valori, a deschis în creştere cu 3,1% la 17.282 puncte şi îşi continuă astfel saltul început vineri când a urcat cu 3,14% pe fondul optimismului investitorilor de după alegerile prezidenţiale.

Acţiunile Băncii Transilvania cresc cu 5,7%, cele ale Petrom cu 5,6%, ale Hidroelectrica au plus 1,4%. Toate cele 20 de acţiuni din BET sunt pe plus în primele minute, arată datele agregate de ZF. Deja banca de la Cluj are rulaj de 8,6 mil. lei în doar câteva minute. Pe locul doi ca lichiditate este Transgaz – 923.000 de lei şi o apreciere de 6% a preţului.

Costurile de împrumut ale României sunt în scădere la ora redactării acestei ştiri. Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a coborât luni sub 7,9%, în recul cu 0,5 puncte procentuale, ceea ce semnalează o încredere mai mare a investitorilor în economia locală. Contextul politic nou şi apetitul pentru risc contribuie la această evoluţie.

Creşterea indicelui BET este de 4,6%. Acţiunile OMV Petrom şi Banca Transilvania au plus 5% fiecare. Transelectrica, plus 9%.

La ora 10.50, indicele BET, plus 4%. Tranzacţii pe acţiuni de 60 mil. lei. Scădere abruptă a costurilor de finanţare: 1,2 puncte procentuale la 7,2%. Astfel randamentele revin la nivelurile anterioare alegerilor şi la un minim din februarie 2025 încoace.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)