Hidroelectrica sparge bariera de 1 milion de clienți și devine liderul absolut al pieței!

Informația a fost transmisă de companie printr-un comunicat de presă emis marți, 4 noiembrie 2025.

Intrată pe segmentul de furnizare directă abia în 2020, Hidroelectrica a înregistrat o creștere rapidă, ajungând să dețină, potrivit datelor ANRE din iulie, o cotă de piață de 17,60% pe piața concurențială – cea mai mare din România. Doar într-o lună, compania a crescut de la 15,16% (în iunie), devenind liderul absolut al acestui segment.

„Depășirea pragului de un milion de clienți reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica și în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparență și energie curată”, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

El a subliniat importanța investițiilor constante în digitalizare, menționând platforma online „IHidro”, un portal modern și intuitiv ce simplifică semnificativ încheierea contractelor și gestionarea relației cu clienții.

Modernizare și tehnologie în slujba consumatorului

Hidroelectrica a pus accent pe digitalizarea completă a proceselor interne – de la facturare și plată până la gestionarea solicitărilor clienților. Platforma IHidro le oferă utilizatorilor acces rapid la informații despre consum, facturi și istoricul plăților, în timp ce un sistem CRM avansat permite un răspuns prompt și personalizat.

Energie 100% verde, obiective pe termen lung

Înființată cu peste 60 de ani în urmă, Hidroelectrica controlează în prezent 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate instalată totală de 6,4 GW, alături de parcul eolian de la Crucea (108 MW). Compania afirmă că rămâne ferm angajată în producția de energie 100% verde, sprijinind astfel obiectivul național de reducere a emisiilor de carbon.

„Vom continua cu perseverență investițiile în servicii moderne, surse regenerabile și tehnologii digitale. Ne dorim să fim partenerul de încredere al fiecărui român în tranziția către energia curată”, a mai adăugat Bogdan Badea.